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Вакарчук долучився до тероборони

Катерина ТищенкоНеділя, 6 березня 2022, 22:20
Козицький і Вакарчук, фото з Telegram голови ОДА

Лідер гурту "Океан Ельзи", колишній народний депутат Святослав Вакарчук долучився до територіальної оборони Львівщини.

Джерело: голова Львівської ОДА Максим Козицький

Дослівно: "Офіцер запасу, музикант та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук долучився до лав територіальної оборони Львівщини".

Деталі: Козицький закликав усіх небайдужих теж долучатись до захисту Вітчизни.

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Теми: ВакарчуквійнаЛьвівщина
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