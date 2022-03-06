Вакарчук долучився до тероборони
Неділя, 6 березня 2022, 22:20
Лідер гурту "Океан Ельзи", колишній народний депутат Святослав Вакарчук долучився до територіальної оборони Львівщини.
Джерело: голова Львівської ОДА Максим Козицький
Дослівно: "Офіцер запасу, музикант та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук долучився до лав територіальної оборони Львівщини".
Деталі: Козицький закликав усіх небайдужих теж долучатись до захисту Вітчизни.
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