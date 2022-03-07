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Комісія російської Ради з прав людини закликала зупинити війну в Україні

Понеділок, 7 березня 2022, 06:28

Комісія з політичних прав Ради з прав людини при президентові РФ закликала якнайшвидше зупинити військові дії в Україні.

Джерело: колишній член РПЛ в РФ Катерина Шульман  у FB

Деталі: Зазначається, що ця комісія зуміла "якимось дивом" ухвалити заяву.

У Раді констатували, що вже загинули "щонайменше сотні російських та українських громадян", а всі події поставили ​​під загрозу багато прав громадянина та людини.

Дослівно: "Останній тиждень показав, що ціна використання армії на вирішення наявних проблем занадто велика. Військові дії на території України слід зупинити якнайшвидше і перейти до вирішення всіх протиріч між двома країнами в рамках переговорів. Поки військові дії ще ведуться, усім учасникам треба пам'ятати про дотримання норм гуманітарного права.

Деталі: Крім того, свобода слова та інші основні свободи не повинні зазнавати додаткових обмежень, оскільки ні військовий, ні надзвичайний стан у Росії не запроваджено. Вже вжиті додаткові обмежувальні заходи, включаючи поправки до КК та КпАП (імовірно, мається на увазі, ухвалений в РФ закон про "фейки", який передбачає покарання за "хибну" інформацію про російських військових в Україні - Ред.) мають бути переглянуті.

Заяву підписали Олександр Асмолов, Олександр Верховський, Наталія Євдокимова, Ігор Каляпін, Світлана Маковецька, Тетяна Марголіна Леонід Нікітінський (заявив 24.02, що виходить із Ради), Мара Полякова, Микола Сванідзе, Олександр Сокуров, Володимир Рахівський, Ігор Юргенс, Сергій Ципленков.

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