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Комиссия российского Совета по правам человека призвала остановить войну в Украине

Понедельник, 7 марта 2022, 06:28

Комиссия по политическим правам Совета по правам человека при президенте РФ призвала как можно быстрее остановить военные действия в Украине.

Источник: бывший член СПЧ в РФ Екатерина Шульман в FB

Детали: Отмечается, что эта комиссия сумела "каким-то чудом" принять заявление.

В Совете констатировали, что уже погибли "по меньшей мере, сотни российских и украинских граждан", а все события поставили под угрозу многие  права гражданина и человека.

Дословно: "Последняя неделя показала, что цена использования армии для решения имеющихся проблем слишком велика. Военные действия на территории Украины следует остановить как можно скорее и перейти к решению всех противоречий между двумя странами в рамках переговоров. Пока военные действия ещё ведутся, всем их участникам надо помнить о соблюдении норм гуманитарного права".

Детали: Кроме того, свобода слова и другие основные свободы не должны подвергаться дополнительным ограничениям, поскольку ни военное, ни чрезвычайное положение в России не введено. Уже предпринятые дополнительные ограничительные меры, включая поправки к УК и КоАП (вероятно, предполагается, принятый в РФ закон о "фейках", предусматривающий наказание за "ложную" информацию о российских военных в Украине - Ред.) должны быть пересмотрены.

Заявление подписали Александр Асмолов, Александр Верховский, Наталья Евдокимова, Игорь Каляпин, Светлана Маковецкая, Татьяна Марголина Леонид Никитинский (заявил 24.02, что выходит из Совета), Мара Полякова, Николай Сванидзе, Александр Сокуров, Владимир Раховский, Игорь Юргенс.

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