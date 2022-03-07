Росіяни вирішили перевірити, скільки зброї має Україна

Голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив перевірити інформацію про постачання різного озброєння в Україну.

Джерело: підконтрольне Кремлю видання "РІА Новини"

Пряма мова: "У засобах масової інформації та соціальних медіа тиражується інформація з посиланням на Міністра оборони України про постачання на територію цієї країни різних видів озброєння.

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Такі "постачання" використовуються у тому числі щодо мирного населення визнаних "ДНР" та "ЛНР". Глава Слідчого комітету Росії доручив центральному апарату розпочати перевірку за вказаним фактом".