Росіяни вирішили перевірити, скільки зброї має Україна
Понеділок, 7 березня 2022, 21:40
Голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив перевірити інформацію про постачання різного озброєння в Україну.
Джерело: підконтрольне Кремлю видання "РІА Новини"
Пряма мова: "У засобах масової інформації та соціальних медіа тиражується інформація з посиланням на Міністра оборони України про постачання на територію цієї країни різних видів озброєння.
Такі "постачання" використовуються у тому числі щодо мирного населення визнаних "ДНР" та "ЛНР". Глава Слідчого комітету Росії доручив центральному апарату розпочати перевірку за вказаним фактом".
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