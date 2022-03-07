Россияне решили проверить, сколько оружия поставили в Украину
Понедельник, 7 марта 2022, 21:40
Председатель следкомитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о поставках различного вооружения в Украину.
Источник: подконтрольное Кремлю издание "РИА Новости"
Прямая речь: "В средствах массовой информации и социальных медиа тиражируется информация со ссылкой на министра обороны Украины о поставках на территорию этой страны различных видов вооружения.
Такие "поставки" используются в том числе в отношении мирного населения признанных "ДНР" и "ЛНР". Глава Следственного комитета России поручил центральному аппарату начать проверку по указанному факту".
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