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Кулеба: членство України в ЄС може стати визначальною перемогою для Європи

Мазуренко Альона Середа, 9 березня 2022, 22:17

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав лідерів країн Європейського Союзу надати Україні членство в ЄС.

Джерело: стаття Кулеби для Financial Times, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Те, що сьогодні українці боронять, – це не лише наша земля, а й цінності, які ми відстоюємо. Навіть захищаючи бачення Європи як цілісної, вільної та мирної, ми відкидаємо бачення її як поля битви ідеологій холодної війни, розділених на різні сфери впливу.

Україна, її президент Володимир Зеленський та її народ вже зробили свій вибір на користь боротьби добра зі злом, якою б важкою, кривавою та страшною не була ця боротьба. Це те, за що ми виступаємо, і ми не відмовляємося від наших основних цінностей".

Деталі: Кулеба зауважив, що процес вступу України в ЄС не є класичним, проте, за його словами, рішення надати Україні членство в ЄС може стати визначальною перемогою для Європи.

Пряма мова: "Але рішення надати Україні членство в ЄС може стати визначальною перемогою для Європи та всіх її націй, усіх її лідерів.

Після того, як вони приймуть таке рішення, усі європейці будуть пишатися ним — пишатися тим, що стоять на правильному боці історії та роблять моральний вибір на віки".

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Деталі: Кулеба додав, що президент РФ Володимир Путін зациклений на прагненнях України щодо вступу до НАТО, а не на вступі до ЄС.

Міністр додав, що думка про те, що надання Україні членства в блоці погіршить ситуацію, є непереконливою.

Пряма мова: "Пропозиція надати Україні членство в ЄС стоїть перед нами, і я наполегливо закликаю своїх колег у європейських столицях дати їй зелене світло. Цей крок буде величезним вливанням надії українському народу. У ці темні часи ця надія потрібна нам як ніколи".

Кулеба вважає,  що членство України зміцнить ЄС, зробить великий внесок у політичну, економічну, культурну та соціальну силу ЄС після закінчення цієї війни: "Для ЄС буде питанням престижу, а також сили мати такого члена, як ми. Настав час приймати рішення. Ми зробили своє. Лідери ЄС, ваша черга творити історію".

Теми: війнаКулеба ДмитроУкраїнаЄС
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