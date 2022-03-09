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Кулеба: членство України в ЄС може стати визначальною перемогою для Європи

Альона Мазуренко Середа, 9 березня 2022, 21:17

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав лідерів країн Європейського Союзу надати Україні членство в ЄС.

Джерело: стаття Кулеби для Financial Times, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Те, що сьогодні українці боронять, – це не лише наша земля, а й цінності, які ми відстоюємо. Навіть захищаючи бачення Європи як цілісної, вільної та мирної, ми відкидаємо бачення її як поля битви ідеологій холодної війни, розділених на різні сфери впливу.

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Україна, її президент Володимир Зеленський та її народ вже зробили свій вибір на користь боротьби добра зі злом, якою б важкою, кривавою та страшною не була ця боротьба. Це те, за що ми виступаємо, і ми не відмовляємося від наших основних цінностей".

Деталі: Кулеба зауважив, що процес вступу України в ЄС не є класичним, проте, за його словами, рішення надати Україні членство в ЄС може стати визначальною перемогою для Європи.

Пряма мова: "Але рішення надати Україні членство в ЄС може стати визначальною перемогою для Європи та всіх її націй, усіх її лідерів.

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Після того, як вони приймуть таке рішення, усі європейці будуть пишатися ним — пишатися тим, що стоять на правильному боці історії та роблять моральний вибір на віки".

Деталі: Кулеба додав, що президент РФ Володимир Путін зациклений на прагненнях України щодо вступу до НАТО, а не на вступі до ЄС.

Міністр додав, що думка про те, що надання Україні членства в блоці погіршить ситуацію, є непереконливою.

Пряма мова: "Пропозиція надати Україні членство в ЄС стоїть перед нами, і я наполегливо закликаю своїх колег у європейських столицях дати їй зелене світло. Цей крок буде величезним вливанням надії українському народу. У ці темні часи ця надія потрібна нам як ніколи".

Кулеба вважає,  що членство України зміцнить ЄС, зробить великий внесок у політичну, економічну, культурну та соціальну силу ЄС після закінчення цієї війни: "Для ЄС буде питанням престижу, а також сили мати такого члена, як ми. Настав час приймати рішення. Ми зробили своє. Лідери ЄС, ваша черга творити історію".

Теми: війнаКулеба ДмитроУкраїнаЄС
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