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Газогін під Середземним морем - Італія шукає альтернативу газу з РФ

П'ятниця, 1 квітня 2022, 00:47

Італія та Іспанія вивчають можливість будівництва трубопроводу під Середземним морем. Такий крок має  зменшити залежність Італії від російського газу.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters, таку можливість заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

За його словами, він вже обговорив цей проект іщ головою іспанського уряду Педро Санчесом.

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"Ми обговорювали ідею будівництва італійсько-іспанського газопроводу", - заявив Драгі. Він додає – наразі Італія  імпортує з РФ близько 45% свого газу з Росії, що тепер стадло проблемою.

За словами Драгі, замінити 30-40% російського газу в короткостроковій перспективі не повинно бути проблемою, але знайти альтернативу для решти буде складніше. 

При цьому Іспанія має найбільші потужності регазифікації в Європі, але транспортування газу через Піренеї до інших країн Європейського Союзу є проблемним. Будівництво підводного газогону має вирішити цю проблему.

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"Після цієї кризи,саме країни Південної Європи можуть стати головним центром газу та водню в майбутньому",- переконаний Драгі.

Нагадаємо,  президент Росії Владімір Путін заявив, що хоче, щоб "недружні" країни, включаючи країни ЄС, оплачували свої рахунки за газ в рублях. Однак ця вимога була відхилена Євросоюзом.

Це поставило країни ЄС перед загрозою припинення постачань російського газу. Втім, напередодні у РФ заявили, що не будуть наполягати на оплаті газу рублями вже з 1 квітня, і що перехід на рублі буде проходити поступово.

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