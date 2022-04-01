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Газопровод под Средиземным морем – Италия ищет альтернативу газу из РФ

Пятница, 1 апреля 2022, 00:47

Италия и Испания изучают возможность постройки трубопровода под Средиземным морем. Такой шаг должен уменьшить зависимость Италии от российского газа.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, такую ​​возможность заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

По его словам, он уже обсудил этот проект еще главой испанского правительства Педро Санчесом.

"Мы обсуждали идею строительства итальянско-испанского газопровода", - заявил Драги. Он добавляет – сейчас Италия импортирует из РФ около 45% своего газа из России, что теперь стало проблемой.

При этом Испания имеет наибольшие мощности регазификации в Европе, но транспортировка газа через Пиренеи в другие страны Европейского Союза является проблемной. Строительство подводного газопровода должно решить эту проблему.

"После этого кризиса именно страны Южной Европы могут стать главным центром газа и водорода в будущем", - убежден Драги.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что хочет, чтобы "недружественные" страны, включая страны ЕС, оплачивали свои счета за газ в рублях. Однако это требование было отклонено Евросоюзом.

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Это поставило страны ЕС перед угрозой прекращения поставок российского газа. Впрочем, накануне в РФ заявили, что не будут настаивать на оплате газа по рублям уже с 1 апреля, и что переход на рубли будет проходить постепенно.

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