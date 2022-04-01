Єврокомісія схвалила пропозицію обміну гривневої готівки біженців з України

Єврокомісія схвалила пропозицію щодо конвертації готівкової гривні у валюту приймаючих держав-членів особами, які втікають від війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єврокомісії.

"Ця пропозиція доповнює гуманітарну допомогу, яку ЄС надає тим, хто втікає з України, зокрема, коли вони подорожують країнами Союзу" - заявили в Єврокомісії.

Як зазначається, однією з нагальних потреб біженців є конвертація готівкової гривні у валюту країни перебування.

"Сьогоднішня пропозиція має на меті сприяти скоординованому підходу для всіх держав-членів, щоб запропонувати тим, хто втікає з України, однакові умови для конвертації своїх банкнот у гривні в місцеву валюту незалежно від держави-члена, яка їх приймає" - зазначили в Єврокомісії.

Деякі держави-члени розглядають можливість запровадження національних схем, які підтримують конвертацію обмеженої суми гривень на особу, і метою Єврокомісії є сприяти послідовному підходу до таких схем.

"Схеми мають передбачати максимальні ліміти в 10 000 гривень на особу без комісій за офіційним курсом, опублікованим Національним банком України. Тривалість схем має становити не менше трьох місяців" - пояснили в Єврокомісії.

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Пропозицію ще має схвалити Рада ЄС.

Раніше повідомлялося, що Європейський центральний банк готовий організувати для мільйонів українських біженців схему обміну гривні на євро, якщо ЄС надасть ЄЦБ гарантію, яка покриє ризики банку.