Еврокомиссия одобрила предложение обмена наличной гривны беженцев из Украины

Еврокомиссия одобрила предложение о конвертации наличной гривны в валюту принимающих государств-членов лицами, бегущими от войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Это предложение дополняет гуманитарную помощь, которую ЕС оказывает бегущим из Украины, в частности, когда они путешествуют по странам Союза" - заявили в Еврокомиссии.

Как отмечается, одной из неотложных потребностей беженцев является конвертация наличной гривны в валюту страны пребывания.

"Сегодняшнее предложение имеет целью способствовать скоординированному подходу для всех государств-членов, чтобы предложить бегущим из Украины одинаковые условия для конвертации своих банкнот в гривны в местную валюту независимо от государства-члена, которое их принимает" - отметили в Еврокомиссии.

Некоторые государства-члены рассматривают возможность внедрения национальных схем, поддерживающих конвертацию ограниченной суммы гривен в лицо, и целью Еврокомиссии является содействие последовательному подходу к таким схемам.

"Схемы должны предусматривать максимальные лимиты в 10 000 гривен на человека без комиссий по официальному курсу, опубликованному Национальным банком Украины. Продолжительность схем должна составлять не менее трех месяцев", - пояснили в Еврокомиссии.

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Предложение еще предстоит одобрить Советом ЕС.

Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк готов организовать для миллионов украинских беженцев схему обмена гривни на евро, если ЕС предоставит ЕЦБ гарантию, которая покроет риски банка.