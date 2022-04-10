Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевская область: правоохранители подтвердили смерть 1222 человек, погибших от рук оккупантов

Денис КарловскийВоскресенье, 10 апреля 2022, 15:30
Украинские следователи проводят эксгумацию жителей Бучи, похороненных в братской могиле. Фото: дмитрий ларин, уп

По данным Офиса Генерального прокурора, украинские правоохранители подтвердили гибель 1222 жителей Киевской области от рук российских оккупантов.

Источник: интервью генерального прокурора Ирины Венедиктовой для британского телеканала Sky News

Прямая речь Венедиктовой: "По состоянию на утро 10 апреля мы нашли тела 1222 жителей, погибших во время российской оккупации Киевской области. Это только в Киевской области".

Детали: Венедиктова добавила, что российские оккупанты уничтожили Бородянку, несмотря на то, что в городе вообще не было военных объектов и военных подразделений.

По ее словам, Офис Генерального прокурора начал 56 уголовных производств по статьям военных преступлений и преступлений против человечности.

Читайте также: "Мы мололи пшеницу на кофемолке, чтобы ничего не брать у россиян". Как жители Киевщины жили в оккупации

Начали расстреливать, когда поняли, что Киев им не взять – мэр Бучи Анатолий Федорук

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • На данный момент, украинские следователи проводят эксгумацию тел мирных жителей, похороненных в братских могилах, проводят документирование преступлений, устанавливают личности пострадавших и собирают доказательства на местах в городках Киевской области, которые были под российской оккупацией.
  • В Министерстве цифровой трансформации пообещали задействовать диджитал-технологии для поиска всех российских военных, совершавших зверства против гражданского населения в Буче, Ирпене и других пригородах Киева.

Темы: Киевская областьОфис генпрокурораБучаИрпень
Главное сегодня

обновленоРоссияне сбросили на Мариуполь неизвестный яд – Азов

Байден не планирует ехать в Киев, вслед за Джонсоном – Белый дом

Россия в ближайшее время не будет иметь достаточно ресурса для успеха на Донбассе - ISW

По Беларуси россияне ездят на авто, угнанных в Украине – СМИ

В России задержали Суркова – экс-депутат Думы

"Прямо, открыто и жестко": канцлер Австрии рассказал о своих переговорах с Путиным

Все новости...
Киевская область
Киевская область: в 12 населенных пунктах восстановили свет, в 16 – газ
Великобритания возьмет шефство над Киевом и областью после войны - Зеленский
Киевщина: за три дня расчистили 67 км трассы до Житомира
Последние новости
00:34
Минирование территорий должно рассматриваться как военное преступление – Зеленский
00:25
Зеленский присвоил Героя Украины еще пяти военным
00:10
Президент: Мы могли бы деблокировать Мариуполь, если бы было оружие и техника
00:05
Зеленский напомнил: на применение химоружия мир обещал реагировать жестче
00:04
видеоХиморужие сбросили на "Азовсталь", есть пострадавшие "азовцы" – Белецкий
23:55
Запорожская журналистка вернулась домой после российского плена
23:52
Украинские воины минусуют семь воздушных целей РФ за сутки
23:36
Падение российских компаний и приближение дефолта РФ: итоги на экономическом фронте
22:57
Премьер Словакии не исключил передачу самолетов МиГ-29 Украине
22:53
Нафтогаз возобновляет торговлю газом на биржевых площадках
Все новости...