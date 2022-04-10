Киевская область: правоохранители подтвердили смерть 1222 человек, погибших от рук оккупантов
По данным Офиса Генерального прокурора, украинские правоохранители подтвердили гибель 1222 жителей Киевской области от рук российских оккупантов.
Источник: интервью генерального прокурора Ирины Венедиктовой для британского телеканала Sky News
Прямая речь Венедиктовой: "По состоянию на утро 10 апреля мы нашли тела 1222 жителей, погибших во время российской оккупации Киевской области. Это только в Киевской области".
Детали: Венедиктова добавила, что российские оккупанты уничтожили Бородянку, несмотря на то, что в городе вообще не было военных объектов и военных подразделений.
По ее словам, Офис Генерального прокурора начал 56 уголовных производств по статьям военных преступлений и преступлений против человечности.
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Начали расстреливать, когда поняли, что Киев им не взять – мэр Бучи Анатолий Федорук
Предыстория:
- На данный момент, украинские следователи проводят эксгумацию тел мирных жителей, похороненных в братских могилах, проводят документирование преступлений, устанавливают личности пострадавших и собирают доказательства на местах в городках Киевской области, которые были под российской оккупацией.
- В Министерстве цифровой трансформации пообещали задействовать диджитал-технологии для поиска всех российских военных, совершавших зверства против гражданского населения в Буче, Ирпене и других пригородах Киева.