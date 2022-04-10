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Киевская область: правоохранители подтвердили смерть 1222 человек, погибших от рук оккупантов

Денис КарловскийВоскресенье, 10 апреля 2022, 15:30
Киевская область: правоохранители подтвердили смерть 1222 человек, погибших от рук оккупантов
Украинские следователи проводят эксгумацию жителей Бучи, похороненных в братской могиле. Фото: дмитрий ларин, уп

По данным Офиса Генерального прокурора, украинские правоохранители подтвердили гибель 1222 жителей Киевской области от рук российских оккупантов.

Источник: интервью генерального прокурора Ирины Венедиктовой для британского телеканала Sky News

Прямая речь Венедиктовой: "По состоянию на утро 10 апреля мы нашли тела 1222 жителей, погибших во время российской оккупации Киевской области. Это только в Киевской области".

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Детали: Венедиктова добавила, что российские оккупанты уничтожили Бородянку, несмотря на то, что в городе вообще не было военных объектов и военных подразделений.

По ее словам, Офис Генерального прокурора начал 56 уголовных производств по статьям военных преступлений и преступлений против человечности.

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Предыстория:

  • На данный момент, украинские следователи проводят эксгумацию тел мирных жителей, похороненных в братских могилах, проводят документирование преступлений, устанавливают личности пострадавших и собирают доказательства на местах в городках Киевской области, которые были под российской оккупацией.
  • В Министерстве цифровой трансформации пообещали задействовать диджитал-технологии для поиска всех российских военных, совершавших зверства против гражданского населения в Буче, Ирпене и других пригородах Киева.

Темы: Киевская областьОфис генпрокурораБучаИрпень
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