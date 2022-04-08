У Бучі ексгумують тіла убитих російськими окупантами
У місті Буча, що під Києвом, розпочалася ексгумація тіл, похованих у братській могилі, – ці люди загинули від рук російських окупантів.
Джерело: Бучанська міська рада з посиланням на віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину та мера Бучі Анатолія Федорука, генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook
Пряма мова Стефанішиної: "Дістали і оглянули вже 18 тіл. Вони є з осколковими пораненнями, але всі з вогнепальними. 16 – з вогнепальними, а 2 – із осколковими і вогнепальними. Що це означає? Це означає, що цивільних убивали".
Деталі: На місці працюють експерти та слідчі, опитують свідків.
Зазначається, що проведуть ідентифікацію кожного загиблого.
Мер Бучі повідомив, що після цього зі згоди рідних тіла поховають індивідуально на місцевому кладовищі у спеціально визначеному секторі.
За даними Венедіктової, братська могила знаходиться біля церкви, у ній комунальники поховали жертв воєнних злочинів російських окупантів. Орієнтовно у ній 67 тіл.
Генпрокурор зазначила, що частина загиблих були з документами, решту доведеться впізнавати родичам по одягу чи інших ознаках та ідентифікувати по ДНК.
"Ми маємо вже 100 сторінок даних військовослужбовців РФ – окупантів Бучі. Наше завдання-максимум встановити кожного, хто натискав на гачок і віддавав накази масово вбивати українців, використовувати катування та зґвалтування як зброю", – підсумувала Венедіктова.
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Передісторія:
- 1 квітня стало відомо про звільнення Бучі від російських окупантів.
- 2 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що у братських могилах було поховано майже 300 містян, по вулицях лежать десятки трупів, деякі з них зі зав'язаними руками.
- 3 квітня генпрокурор повідомила, що з території Київської області, яку звільнили від окупантів, на експертизу вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.
- Станом на ранок 4 квітня у Бучі поховали 330-340 вбитих росіянами цивільних.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади Росії, які чинили злочини проти українців у Бучі під Києвом.
- А Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) перехопила переговори по радіозв'язку російських військових, у яких окупанти обговорюють масові вбивства мирних жителів у Бучі.