У Бучі ексгумують тіла убитих російськими окупантами

У місті Буча, що під Києвом, розпочалася ексгумація тіл, похованих у братській могилі, – ці люди загинули від рук російських окупантів.

Джерело: Бучанська міська рада з посиланням на віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину та мера Бучі Анатолія Федорука, генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook

Пряма мова Стефанішиної: "Дістали і оглянули вже 18 тіл. Вони є з осколковими пораненнями, але всі з вогнепальними. 16 – з вогнепальними, а 2 – із осколковими і вогнепальними. Що це означає? Це означає, що цивільних убивали".

Фото з facebook Бучанської міськради

Деталі: На місці працюють експерти та слідчі, опитують свідків.

Фото з facebook Бучанської міськради

Зазначається, що проведуть ідентифікацію кожного загиблого.

Фото з facebook Бучанської міськради

Мер Бучі повідомив, що після цього зі згоди рідних тіла поховають індивідуально на місцевому кладовищі у спеціально визначеному секторі.

За даними Венедіктової, братська могила знаходиться біля церкви, у ній комунальники поховали жертв воєнних злочинів російських окупантів. Орієнтовно у ній 67 тіл.

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Генпрокурор зазначила, що частина загиблих були з документами, решту доведеться впізнавати родичам по одягу чи інших ознаках та ідентифікувати по ДНК.

"Ми маємо вже 100 сторінок даних військовослужбовців РФ – окупантів Бучі. Наше завдання-максимум встановити кожного, хто натискав на гачок і віддавав накази масово вбивати українців, використовувати катування та зґвалтування як зброю", – підсумувала Венедіктова.

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