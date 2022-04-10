Українці перерахували на потреби ЗСУ близько 250 мільйонів через "Дію"

На потреби Збройних сил України через "Дію" громадянами України зібрано понад 250 мільйонів гривень.

Джерело: пресслужба "Дії"

Дослівно: "Зібрано понад 250 млн гривень на армію через застосунок "Дія".

Українці, ви — неймовірні! До збору коштів долучилися понад 245 тисяч людей. Підтримати армію можна будь-якою сумою, обмежень немає.

Кошти надходять у фонд "Повернись живим", який закуповує та передає все необхідне нашим бійцям".

Деталі: У пресслужбі розповіли, що фонд "Повернись живим" придбав на потреби армії.

– 12 206 бронежилетів,

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– 5 660 шоломів,

– 12 666 засобів звʼязку,

– 3782 одиниці тепловізійної та денної оптики,

– 2793 квадрокоптери,

– 11 військових безпілотних авіаційних комплексів,

– 1703 генератори та інші джерела живлення,

– 72 автомобілі,

– 2197 одиниць обладнання (монітори, компʼютери, принтери та інша оргтехніка),

– 1391 ноутбук,

– 2783 смартфони та планшети для артилеристів й аеророзвідників,

– 309 одиниць саперного обладнання.

Кошти можна перерахувати через мобільний застосунок "Дія". Потрібно зайти в додаток, натиснути "Допомогти армії" та вказати реквізити картки і суму.

Кошти можна перерахувати також із картки, на яку перераховували 1000 гривень за щеплення проти коронавірусу.

Передісторія: