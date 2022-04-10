Українці перерахували на потреби ЗСУ близько 250 мільйонів через "Дію"
На потреби Збройних сил України через "Дію" громадянами України зібрано понад 250 мільйонів гривень.
Джерело: пресслужба "Дії"
Дослівно: "Зібрано понад 250 млн гривень на армію через застосунок "Дія".
Українці, ви — неймовірні! До збору коштів долучилися понад 245 тисяч людей. Підтримати армію можна будь-якою сумою, обмежень немає.
Кошти надходять у фонд "Повернись живим", який закуповує та передає все необхідне нашим бійцям".
Деталі: У пресслужбі розповіли, що фонд "Повернись живим" придбав на потреби армії.
– 12 206 бронежилетів,
– 5 660 шоломів,
– 12 666 засобів звʼязку,
– 3782 одиниці тепловізійної та денної оптики,
– 2793 квадрокоптери,
– 11 військових безпілотних авіаційних комплексів,
– 1703 генератори та інші джерела живлення,
– 72 автомобілі,
– 2197 одиниць обладнання (монітори, компʼютери, принтери та інша оргтехніка),
– 1391 ноутбук,
– 2783 смартфони та планшети для артилеристів й аеророзвідників,
– 309 одиниць саперного обладнання.
Кошти можна перерахувати через мобільний застосунок "Дія". Потрібно зайти в додаток, натиснути "Допомогти армії" та вказати реквізити картки і суму.
Кошти можна перерахувати також із картки, на яку перераховували 1000 гривень за щеплення проти коронавірусу.
Передісторія:
- В останній день перед повномасштабний вторгненням Росії до України, українці перерахували на потреби армії рекордні 20,5 мільйонів гривень. очільник фонду Тарас Чмут сказав, що це більше, ніж за весь 2021 рік.
- У першу добу вторгнення Росії 24 лютого українці докинули ще 20 мільйонів гривень на потреби армії.
- Станом на 28 березня в пресслужбі "Дії" повідомляли про 200 мільйонів гривень, які перерахували громадяни України на рахунки фонду "Повернись живим".
- Уряд на початку повномасштабної війни дозволив перераховувати кошти з "єПідтримки" на потреби ЗСУ.