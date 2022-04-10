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Українці перерахували на потреби ЗСУ близько 250 мільйонів через "Дію"

Денис КарловськийНеділя, 10 квітня 2022, 16:56
фото ілюстративне: maks levin

На потреби Збройних сил України через "Дію" громадянами України зібрано понад 250 мільйонів гривень.

Джерело: пресслужба "Дії"

Дослівно: "Зібрано понад 250 млн гривень на армію через застосунок "Дія".

Українці, ви — неймовірні! До збору коштів долучилися понад 245 тисяч людей. Підтримати армію можна будь-якою сумою, обмежень немає.

Кошти надходять у фонд "Повернись живим", який закуповує та передає все необхідне нашим бійцям".

Деталі: У пресслужбі розповіли, що фонд "Повернись живим" придбав на потреби армії. 

– 12 206 бронежилетів, 

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– 5 660 шоломів, 

– 12 666 засобів звʼязку, 

– 3782 одиниці тепловізійної та денної оптики, 

– 2793 квадрокоптери,

– 11 військових безпілотних авіаційних комплексів,

– 1703 генератори та інші джерела живлення,

– 72 автомобілі,

– 2197 одиниць обладнання (монітори, компʼютери, принтери та інша оргтехніка),

– 1391 ноутбук,

– 2783 смартфони та планшети для артилеристів й аеророзвідників,

– 309 одиниць саперного обладнання.

Кошти можна перерахувати через мобільний застосунок "Дія". Потрібно зайти в додаток, натиснути "Допомогти армії" та вказати реквізити картки і суму.

Кошти можна перерахувати також із картки, на яку перераховували 1000 гривень за щеплення проти коронавірусу.

Передісторія:

  • В останній день перед повномасштабний вторгненням Росії до України, українці перерахували на потреби армії рекордні 20,5 мільйонів гривень. очільник фонду Тарас Чмут сказав, що це більше, ніж за весь 2021 рік.
  • У першу добу вторгнення Росії 24 лютого українці докинули ще 20 мільйонів гривень на потреби армії.
  • Станом на 28 березня в пресслужбі "Дії" повідомляли про 200 мільйонів гривень, які перерахували громадяни України на рахунки фонду "Повернись живим".
  • Уряд на початку повномасштабної війни дозволив перераховувати кошти з "єПідтримки" на потреби ЗСУ.

Теми: Збройні силиволонтериДіяармія
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