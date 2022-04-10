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Украинцы перечислили на нужды ВСУ около 250 миллионов через "Дію"

Денис КарловскийВоскресенье, 10 апреля 2022, 16:56

На нужды Вооруженных сил Украины через "Дію" гражданами Украины собрано более 250 миллионов гривен.

Источник: пресс-служба "Дії"

Дословно: "Собрано более 250 миллионов гривен на армию через приложение "Действие".

Украинцы, вы – невероятные! К сбору средств присоединились более 245 тысяч человек. Поддержать армию можно любой суммой, ограничений нет.

Денежные средства поступают в фонд "Повернись живим", который закупает и передает все необходимое нашим бойцам".

Детали: В пресс-службе рассказали, что фонд "Повернись живим" на нужды армии.

– 12 206 бронежилетов,

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– 5 660 шлемов,

– 12 666 средств связи,

– 3782 единицы тепловизионной и дневной оптики,

– 2793 квадрокоптера,

– 11 военных беспилотных авиационных комплексов,

– 1703 генераторы и другие источники питания,

– 72 автомобиля,

– 2197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника),

– 1391 ноутбук,

– 2783 смартфона и планшеты для артиллеристов и аэроразведчиков,

– 309 единиц саперного оборудования.

Средства можно перечислить через мобильное приложение "Дія". Нужно зайти в приложение, нажать "Помочь армии" и указать реквизиты карты и сумму.

Средства можно перечислить также с карты, на которую перечисляли 1000 гривен за прививку против коронавируса.

Предыстория:

  • В последний день перед полномасштабным вторжением России в Украину, украинцы перечислили на нужды армии рекордные 20,5 миллиона гривен. Глава фонда Тарас Чмут сказал, что это больше, чем за весь 2021 год.
  • В первые сутки вторжения России 24 февраля украинцы добавили еще 20 миллионов гривен на нужды армии.
  • По состоянию на 28 марта в пресс-службе "Дія" сообщали о 200 миллионах гривен, которые перечислили граждане Украины на счета фонда "Повернись живим".
  • Правительство в начале полномасштабной войны позволило перечислять средства с "єПідтримки" на нужды ВСУ.

Темы: Вооруженные силыволонтерыДіяармия
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