Украинцы перечислили на нужды ВСУ около 250 миллионов через "Дію"
На нужды Вооруженных сил Украины через "Дію" гражданами Украины собрано более 250 миллионов гривен.
Источник: пресс-служба "Дії"
Дословно: "Собрано более 250 миллионов гривен на армию через приложение "Действие".
Украинцы, вы – невероятные! К сбору средств присоединились более 245 тысяч человек. Поддержать армию можно любой суммой, ограничений нет.
Денежные средства поступают в фонд "Повернись живим", который закупает и передает все необходимое нашим бойцам".
Детали: В пресс-службе рассказали, что фонд "Повернись живим" на нужды армии.
– 12 206 бронежилетов,
– 5 660 шлемов,
– 12 666 средств связи,
– 3782 единицы тепловизионной и дневной оптики,
– 2793 квадрокоптера,
– 11 военных беспилотных авиационных комплексов,
– 1703 генераторы и другие источники питания,
– 72 автомобиля,
– 2197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника),
– 1391 ноутбук,
– 2783 смартфона и планшеты для артиллеристов и аэроразведчиков,
– 309 единиц саперного оборудования.
Средства можно перечислить через мобильное приложение "Дія". Нужно зайти в приложение, нажать "Помочь армии" и указать реквизиты карты и сумму.
Средства можно перечислить также с карты, на которую перечисляли 1000 гривен за прививку против коронавируса.
Предыстория:
- В последний день перед полномасштабным вторжением России в Украину, украинцы перечислили на нужды армии рекордные 20,5 миллиона гривен. Глава фонда Тарас Чмут сказал, что это больше, чем за весь 2021 год.
- В первые сутки вторжения России 24 февраля украинцы добавили еще 20 миллионов гривен на нужды армии.
- По состоянию на 28 марта в пресс-службе "Дія" сообщали о 200 миллионах гривен, которые перечислили граждане Украины на счета фонда "Повернись живим".
- Правительство в начале полномасштабной войны позволило перечислять средства с "єПідтримки" на нужды ВСУ.