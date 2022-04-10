Данілов: Не всі закордонні гості є публічними, вчора був ексміністр оборони США

Деякі закордонні гості відвідують Україну непублічно, зокрема у суботу відбувся візит колишнього міністра оборони США.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Є люди, які відвідують нашу столицю, це відбувається майже кожного дня. У нас багато друзів, які нас підтримують. Але не всі вони є публічними і не всі вони з’являються на екранах нашого телебачення і у ЗМІ.

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Відбуваються консультації, відбуваються зустрічі, відбувається дуже велика підтримка нашої країни з боку наших партнерів. Я дійсно це можу вам підтвердити.

Наприклад, вчора у нас був в минулому міністр оборони США, з яким ми спілкувалися стосовно ситуації, пов’язаної з тим, що відбувається на території нашої країни".

Деталі: Данілов також повідомив, що візиту в Україну прем’єра Великобританії Бориса Джонсона, який відбувся у суботу, передувала велика робота.

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"Цю поїздку готували певний період часу президент, амбасадор у Великобританії, готували розвідки наші. Це було в закритому режимі, і наші громадяни дізналися тільки вчора, коли це відбулося", - сказав він.

Що передувало: Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва з візитом у суботу.

Зокрема, він пройшовся Києвом із президентом Володимиром Зеленським.