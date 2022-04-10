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Данилов: Не все зарубежные гости публичны, вчера был экс-министр обороны США

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 апреля 2022, 20:20
Алексей Данилов, фото СНБО

Некоторые зарубежные гости посещают Украину непублично, в частности, в субботу состоялся визит бывшего министра обороны США.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Есть люди, которые посещают нашу столицу, это происходит почти каждый день. У нас много друзей, которые поддерживают нас. Но не все они публичны и не все они появляются на экранах нашего телевидения и в СМИ.

Проходят консультации, проходят встречи, происходит очень большая поддержка нашей страны со стороны наших партнеров. Я действительно могу вам это подтвердить.

Например, вчера у нас был в прошлом министр обороны США, с которым мы общались по поводу ситуации, связанной с происходящим на территории нашей страны".

Детали: Данилов также сообщил, что состоявшемуся в субботу визиту в Украину премьера Великобритании Бориса Джонсона предшествовала большая работа.

"Эту поездку готовили определенный период времени президент, посол в Великобритании, готовили разведки наши. Это было в закрытом режиме, и наши граждане узнали только вчера, когда это произошло", – сказал он.

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Что предшествовало: Премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев с визитом в субботу.

В частности, он прошелся по Киеву с президентом Владимиром Зеленским.

Темы: ДаниловСШАмеждународные отношения
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