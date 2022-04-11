У Бузовій під Києвом виявили могилу із загиблими українцями – британська розвідка
Понеділок, 11 квітня 2022, 05:04
Міністерство оборони Британії, спираючись на дані розвідки, повідомило про спільну могилу українців у селі Бузова під Києвом.
Джерело: Міністерство оборони Британії у Тwitter
Деталі: У відомстві заявили, що продовжують з’являтися додаткові докази ймовірних військових злочинів Росії.
Зокрема, британська розвідка заявляє про виявлення поблизу села Бузова Київської області могили з загиблими українськими цивільними.
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Передісторія:
- 1 квітня стало відомо про звільнення Бучі від російських окупантів.
- 2 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що у братських могилах було поховано майже 300 містян, по вулицях лежать десятки трупів, деякі з них зі зав'язаними руками.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади Росії, які чинили злочини проти українців у Бучі під Києвом.
- А Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) перехопила переговори по радіозв'язку російських військових, у яких окупанти обговорюють масові вбивства мирних жителів у Бучі.
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