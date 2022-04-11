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У Бузовій під Києвом виявили могилу із загиблими українцями – британська розвідка

Ольга Глущенко Понеділок, 11 квітня 2022, 05:04
У Бузовій під Києвом виявили могилу із загиблими українцями – британська розвідка
фото: Getty Images

Міністерство оборони Британії, спираючись на дані розвідки, повідомило про спільну могилу українців у селі Бузова під Києвом.

Джерело: Міністерство оборони Британії у Тwitter

Деталі: У відомстві заявили, що продовжують з’являтися додаткові докази ймовірних військових злочинів Росії.

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Зокрема, британська розвідка заявляє про виявлення поблизу села Бузова Київської області могили з загиблими українськими цивільними.

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Теми: Київська областьвійна
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