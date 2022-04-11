В Бузовой под Киевом обнаружили могилу с погибшими украинцами – британская разведка
Понедельник, 11 апреля 2022, 05:04
Министерство обороны Британии, опираясь на данные разведки, сообщило об общей могиле украинцев в селе Бузова под Киевом.
Источник: Министерство обороны Британии в Тwitter
Детали: В ведомстве заявили, что продолжают появляться дополнительные доказательства предполагаемых военных преступлений России.
В частности, британская разведка заявляет об обнаружении вблизи села Бузова в Киевской области могилы с погибшими украинскими гражданскими.
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Предыстория:
- 1 апреля стало известно об освобождении Бучи от российских оккупантов.
- 2 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах были похоронены порядка 300 горожан, на улицах лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.
- Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады России, которые совершали преступления против украинцев в Буче под Киевом.
- А Федеральная разведывательная служба Германии (BND) перехватила переговоры по радиосвязи российских военных, в которых оккупанты обсуждают массовые убийства мирных жителей в Буче.
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