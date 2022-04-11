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В Бузовой под Киевом обнаружили могилу с погибшими украинцами – британская разведка

Ольга ГлущенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 05:04
В Бузовой под Киевом обнаружили могилу с погибшими украинцами – британская разведка
фото: Getty Images

Министерство обороны Британии, опираясь на данные разведки, сообщило об общей могиле украинцев в селе Бузова под Киевом.

Источник: Министерство обороны Британии в Тwitter

Детали: В ведомстве заявили, что продолжают появляться дополнительные доказательства предполагаемых военных преступлений России.

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В частности, британская разведка заявляет об обнаружении вблизи села Бузова в Киевской области могилы с погибшими украинскими гражданскими.

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Темы: Киевская областьвойна
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