В Бузовой под Киевом обнаружили могилу с погибшими украинцами – британская разведка

Министерство обороны Британии, опираясь на данные разведки, сообщило об общей могиле украинцев в селе Бузова под Киевом.

Источник: Министерство обороны Британии в Тwitter

Детали: В ведомстве заявили, что продолжают появляться дополнительные доказательства предполагаемых военных преступлений России.

В частности, британская разведка заявляет об обнаружении вблизи села Бузова в Киевской области могилы с погибшими украинскими гражданскими.

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Предыстория:

1 апреля стало известно об освобождении Бучи от российских оккупантов.

2 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах были похоронены порядка 300 горожан, на улицах лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады России, которые совершали преступления против украинцев в Буче под Киевом.

А Федеральная разведывательная служба Германии (BND) перехватила переговоры по радиосвязи российских военных, в которых оккупанты обсуждают массовые убийства мирных жителей в Буче.