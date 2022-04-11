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Маріуполь: у новому зверненні "Азов" підтримав дії військового керівництва

Денис КарловськийПонеділок, 11 квітня 2022, 19:29
Маріуполь: у новому зверненні Азов підтримав дії військового керівництва
Фото ілюстративне: getty images

У черговому зверненні керівництво полку "Азов", який бере участь у боях за Маріуполь, запевнили, що вони підтримують дії українського військово-політичного керівництва.

Джерело: звернення заступника командира полку "Азов" Святослава Паламаря 

Пряма мова Паламаря: "Я прошу вас до єдності. Я закликаю вас до боротьби.

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Я звертаюся до всього світу та до тих людей, які мають мужність діяти. Виходьте на вулиці та підіймайте синьо-жовті прапори. Виходьте на вулиці всіх міст цивілізованого світу під українськими прапорами. Закликайте політиків, закликайте їх діяти рішуче, щоби визволити з полону Маріуполь, Херсон, Ізюм та інші міста України, що стали заручниками в цій війні.

Допомагайте нашій владі бути почутою – почутою в боротьбі за Україну! Зробіть це заради наших мертвих, живих та ще ненароджених!

Ми віримо у військово-політичне керівництво України! Ми продовжуємо боротьбу за український Маріуполь".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 36-та окрема бригада морської піхоти, яка бере участь в обороні Маріуполя від російських загарбників, опублікувала звернення до українців російською мовою. У заяві сказано, що 11 квітня може стати останнім боєм для всіх захисників Маріуполя, а українське військове командування не зв’язувалося з бійцями впродовж двох тижнів.
  • Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний згодом відреагував і запевнив, що зв’язок командування з силами оборони в Маріуполі є. Він додав, що деталі оборонної операції українських захисників не повинні бути предметом громадського обговорення.
  • Росіяни погрожують, що планують заблокувати українських бійців на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі й застосувати проти них хімічну зброю.

Теми: Азов Маріупольбойові діївійна
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