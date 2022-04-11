Маріуполь: у новому зверненні "Азов" підтримав дії військового керівництва

У черговому зверненні керівництво полку "Азов", який бере участь у боях за Маріуполь, запевнили, що вони підтримують дії українського військово-політичного керівництва.

Джерело: звернення заступника командира полку "Азов" Святослава Паламаря

Пряма мова Паламаря: "Я прошу вас до єдності. Я закликаю вас до боротьби.

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Я звертаюся до всього світу та до тих людей, які мають мужність діяти. Виходьте на вулиці та підіймайте синьо-жовті прапори. Виходьте на вулиці всіх міст цивілізованого світу під українськими прапорами. Закликайте політиків, закликайте їх діяти рішуче, щоби визволити з полону Маріуполь, Херсон, Ізюм та інші міста України, що стали заручниками в цій війні.

Допомагайте нашій владі бути почутою – почутою в боротьбі за Україну! Зробіть це заради наших мертвих, живих та ще ненароджених!

Ми віримо у військово-політичне керівництво України! Ми продовжуємо боротьбу за український Маріуполь".

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