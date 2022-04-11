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Мариуполь: в новом обращении "Азов" поддержал действия военного руководства

Денис КарловскийПонедельник, 11 апреля 2022, 19:29
Мариуполь: в новом обращении Азов поддержал действия военного руководства
фото иллюстративное: getty images

В очередном обращении руководство полка "Азов", который задействован в обороне Мариуполя, заверило, что они поддерживают действия украинского военно-политического руководства.

Источник: обращение заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламаря

Прямая речь Паламаря: "Я прошу вас к единству. Я призываю вас к борьбе.

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Я обращаюсь ко всему миру и тем людям, которые имеют храбрость действовать. Выходите на улицы и поднимайте сине-желтые флаги. Выходите на улицы всех городов цивилизованного мира под украинскими флагами. Призывайте политиков, призывайте их действовать решительно, чтобы освободить из плена Мариуполь, Херсон, Изюм и другие города Украины, ставшие заложниками в этой войне.

Помогайте нашей власти быть услышанной – услышанной в борьбе за Украину! Сделайте это ради наших мертвых, живых и еще не рожденных!

Мы верим в военно-политическое руководство Украины! Мы продолжаем борьбу за украинский Мариуполь".

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Предыстория:

  • 36-я отдельная бригада морской пехоты, участвующая в обороне Мариуполя против российских захватчиков, опубликовала обращение к украинцам на русском языке. В заявлении говорится, что 11 апреля может стать последним боем для всех защитников Мариуполя, а украинское военное командование не связывалось с бойцами в течение двух недель.
  • Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный впоследствии отреагировал и заверил, что связь командования с силами обороны в Мариуполе есть. Он добавил, что детали оборонной операции украинских защитников не должны являться предметом общественного обсуждения.
  • Россияне угрожают, что планируют заблокировать украинских бойцов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и применить против них химическое оружие.

Темы: АзовМариупольбоевые действиявойна
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