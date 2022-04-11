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Донеччина: більша частина населення області евакуювалася

Денис КарловськийПонеділок, 11 квітня 2022, 21:38
Донеччина: більша частина населення області евакуювалася
Павло кириленко. скриншот відеозвернення

За даними військової адміністрації Донеччини, більша частина цивільного населення евакуювалася до початку наступу російських військ.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова Кириленка: "Більша частина населення виїхала. Але ще треба проводити в окремих місцях наполегливу роботу. 

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Я виїжджав і розмовляв з окремими очільниками громад".

Деталі: За його словами, евакуація населення триває постійно з 24 лютого, але в останній тиждень посилилася через дані про масивний наступ російських окупаційних військ.

Він сказав, що розробив з головами місцевих адміністрацій збільшення ефективності евакуації населення. Його заступники щодня звітують йому щодо кількості евакуйованих жителів з різних населених пунктів.

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Кириленко запевнив, що евакуація з Краматорська триває автобусами, а також залізницею з найближчих до міста станцій.

Також голова військової адміністрації сказав, що кількість жертв від удару російських окупантів ракетою по вокзалу в Краматорську наразі не змінилася.

Передісторія:

  • Евакуацію залізницею мешканців Краматорська будуть проводити зі Слов’янська, Покровська та Новозолотарівки.
  • Президент Володимир Зеленський відмовився давати прогнози щодо перебігу битви за Донбас і визнав, що бої будуть дуже складними.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що битва за Донбас нагадає про битви часів Другої світової війни.

Теми: Донецька областьДонбасевакуаціявійна
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