Донеччина: більша частина населення області евакуювалася

За даними військової адміністрації Донеччини, більша частина цивільного населення евакуювалася до початку наступу російських військ.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова Кириленка: "Більша частина населення виїхала. Але ще треба проводити в окремих місцях наполегливу роботу.

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Я виїжджав і розмовляв з окремими очільниками громад".

Деталі: За його словами, евакуація населення триває постійно з 24 лютого, але в останній тиждень посилилася через дані про масивний наступ російських окупаційних військ.

Він сказав, що розробив з головами місцевих адміністрацій збільшення ефективності евакуації населення. Його заступники щодня звітують йому щодо кількості евакуйованих жителів з різних населених пунктів.

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Кириленко запевнив, що евакуація з Краматорська триває автобусами, а також залізницею з найближчих до міста станцій.

Також голова військової адміністрації сказав, що кількість жертв від удару російських окупантів ракетою по вокзалу в Краматорську наразі не змінилася.

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