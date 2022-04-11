Донеччина: більша частина населення області евакуювалася
За даними військової адміністрації Донеччини, більша частина цивільного населення евакуювалася до початку наступу російських військ.
Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко
Пряма мова Кириленка: "Більша частина населення виїхала. Але ще треба проводити в окремих місцях наполегливу роботу.
Я виїжджав і розмовляв з окремими очільниками громад".
Деталі: За його словами, евакуація населення триває постійно з 24 лютого, але в останній тиждень посилилася через дані про масивний наступ російських окупаційних військ.
Він сказав, що розробив з головами місцевих адміністрацій збільшення ефективності евакуації населення. Його заступники щодня звітують йому щодо кількості евакуйованих жителів з різних населених пунктів.
Кириленко запевнив, що евакуація з Краматорська триває автобусами, а також залізницею з найближчих до міста станцій.
Також голова військової адміністрації сказав, що кількість жертв від удару російських окупантів ракетою по вокзалу в Краматорську наразі не змінилася.
Передісторія:
- Евакуацію залізницею мешканців Краматорська будуть проводити зі Слов’янська, Покровська та Новозолотарівки.
- Президент Володимир Зеленський відмовився давати прогнози щодо перебігу битви за Донбас і визнав, що бої будуть дуже складними.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що битва за Донбас нагадає про битви часів Другої світової війни.