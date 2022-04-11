Донецкая область: большая часть населения области эвакуировалась
По данным военной администрации Донецкой области, большая часть гражданского населения эвакуировалась до начала наступления российских войск.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко
Прямая речь Кириленко: "Большая часть населения уехала. Но еще нужно проводить в отдельных местах упорную работу.
Я выезжал и разговаривал с отдельными главами громад".
Детали: По его словам, эвакуация населения продолжается постоянно с 24 февраля, но в последнюю неделю усилилась из-за данных о массивном наступлении российских оккупационных войск.
Он сказал, что разработал с главами местных администраций механизм повышения эффективности эвакуации населения. Его заместители ежедневно отчитываются ему о количестве эвакуированных жителей из разных населенных пунктов.
Кириленко заверил, что эвакуация из Краматорска продолжается автобусами, а также по железной дороге с ближайших к городу станций.
Также глава военной администрации сказал, что количество жертв от удара российских оккупантов ракетой по вокзалу в Краматорске пока не изменилось.
Предыстория:
- Эвакуацию поездами жителей Краматорска будут проводить из Славянска, Покровска и Новозолотаревки.
- Президент Владимир Зеленский отказался давать прогнозы касательно хода битвы за Донбасс и признал, что бои будут очень сложными.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что битва за Донбасс напомнит о битвах Второй мировой войны.