Донецкая область: большая часть населения области эвакуировалась

По данным военной администрации Донецкой области, большая часть гражданского населения эвакуировалась до начала наступления российских войск.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь Кириленко: "Большая часть населения уехала. Но еще нужно проводить в отдельных местах упорную работу.

Я выезжал и разговаривал с отдельными главами громад".

Детали: По его словам, эвакуация населения продолжается постоянно с 24 февраля, но в последнюю неделю усилилась из-за данных о массивном наступлении российских оккупационных войск.

Он сказал, что разработал с главами местных администраций механизм повышения эффективности эвакуации населения. Его заместители ежедневно отчитываются ему о количестве эвакуированных жителей из разных населенных пунктов.

Кириленко заверил, что эвакуация из Краматорска продолжается автобусами, а также по железной дороге с ближайших к городу станций.

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Также глава военной администрации сказал, что количество жертв от удара российских оккупантов ракетой по вокзалу в Краматорске пока не изменилось.

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