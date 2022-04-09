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Зеленський не робить прогнозів щодо битви за Донбас: Буде складна баталія, віримо в перемогу

Валентина РоманенкоСубота, 9 квітня 2022, 15:10
Зеленський не робить прогнозів щодо битви за Донбас: Буде складна баталія, віримо в перемогу
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що не береться прогнозувати розвиток подій на Сході України, де російський агресор концентрує війська для наступу, але наголосив, що вірить у перемогу нашої держави.

Джерело: Зеленський на спільному з канцлером Австрії Карлом Нехаммером брифінгу у Києві 9 квітня

Пряма мова: "Ми бачимо підготовку до важливого (хтось каже вирішального) бою на Сході нашої держави. Я не хочу брати на себе відповідальність щодо прогнозів. Я можу брати на себе відповідальність щодо захисту нашої держави і боротьби, яку и постійно демонструємо.

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Тому хочу вам сказати: так, паралельно на сході й на півдні йде накопичення військ, техніки, озброєних людей, які збираються окупувати ще одну частину наших територій.

Це буде складна баталія, ми віримо в нашу боротьбу і нашу перемогу. Ми готові і боротися, і паралельно шукати ті чи інші дипломатичні шляхи, які можуть зупинити цю війну. Поки що. Поки що ми говоримо і про паралельний діалог".

Що передувало: голова Офісу президента Андрій Єрмак висловив переконання, що Росії не вдасться перемогти на Донбасі, бо Україна не відступить і не поступиться суверенітетом та територіальною цілісністю.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню Bild зазначив, що в України немає іншого вибору, крім як сісти за стіл переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки лише він може зупинити війну.

Передісторія:

  • 24 лютого 2022 року президент РФ Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну після 8 років гібридної війни. Кремль називає війну "спеціальною військовою операцією" і вигадує для неї все нові підстави та цілі.
  • Російські війська залишили КиївськуЧернігівськуЖитомирську та Сумську області на тлі того, що не мали успіху в наземній операції, натомість мали проблеми з особовим складом та постачанням. При цьому в РФ назвали це "жестом доброї волі".
  • Частину виведених із півночі військ РФ перекидає на схід України. Очікується, що Росія спробує захопити повністю Донецьку та Луганську області, вона також б'ється за території Харківської, Херсонської, Запорізької областей, намагається пробитися до Миколаєва.

Теми: війнаДонбасЗеленський
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