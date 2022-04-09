Зеленський не робить прогнозів щодо битви за Донбас: Буде складна баталія, віримо в перемогу

Президент Володимир Зеленський зазначив, що не береться прогнозувати розвиток подій на Сході України, де російський агресор концентрує війська для наступу, але наголосив, що вірить у перемогу нашої держави.

Джерело: Зеленський на спільному з канцлером Австрії Карлом Нехаммером брифінгу у Києві 9 квітня

Пряма мова: "Ми бачимо підготовку до важливого (хтось каже вирішального) бою на Сході нашої держави. Я не хочу брати на себе відповідальність щодо прогнозів. Я можу брати на себе відповідальність щодо захисту нашої держави і боротьби, яку и постійно демонструємо.

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Тому хочу вам сказати: так, паралельно на сході й на півдні йде накопичення військ, техніки, озброєних людей, які збираються окупувати ще одну частину наших територій.

Це буде складна баталія, ми віримо в нашу боротьбу і нашу перемогу. Ми готові і боротися, і паралельно шукати ті чи інші дипломатичні шляхи, які можуть зупинити цю війну. Поки що. Поки що ми говоримо і про паралельний діалог".

Що передувало: голова Офісу президента Андрій Єрмак висловив переконання, що Росії не вдасться перемогти на Донбасі, бо Україна не відступить і не поступиться суверенітетом та територіальною цілісністю.

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Нагадаємо: Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню Bild зазначив, що в України немає іншого вибору, крім як сісти за стіл переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки лише він може зупинити війну.

Передісторія: