Байден не планує їхати в Київ услід за Джонсоном – Білий дім

зустріч зеленського і байдена в білому домі 1 вересня 2021 року. фото ілюстративне: getty images

У Білому домі заявили, що не планують поїздку президента США Джо Байдена в Київ, подібно до особистого візиту британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі

Пряма мова Псакі: "Наразі в нас немає планів щодо підготовки поїздки президента США в Україну.

Для українського керівництва більш важливо, щоби ми постачали зброю і надавати системи оборони, тому ми зосереджуємо наші зусиллля й увагу на цьому".

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