Байден не планує їхати в Київ услід за Джонсоном – Білий дім
Понеділок, 11 квітня 2022, 22:13
У Білому домі заявили, що не планують поїздку президента США Джо Байдена в Київ, подібно до особистого візиту британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона.
Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі
Пряма мова Псакі: "Наразі в нас немає планів щодо підготовки поїздки президента США в Україну.
Для українського керівництва більш важливо, щоби ми постачали зброю і надавати системи оборони, тому ми зосереджуємо наші зусиллля й увагу на цьому".
Передісторія:
- 9 квітня стало відомо, що до Києва приїхав прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон для перемовин віч-на-віч із президентом Володимиром Зеленським. Ані британська, ані українська влада не афішували візит.
- Посол України в США Оксана Маркарова раніше пояснювала, що Байден не може приїхати в Україну під час війни з міркувань безпеки.
- 25-26 березня Байден приїжджав до Польщі, зокрема на базу американських військових неподалік від Жешува, за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною. Також він виступив із промовою у Варшаві й зустрівся з українськими біженцями.