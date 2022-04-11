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Байден не планує їхати в Київ услід за Джонсоном – Білий дім

Денис КарловськийПонеділок, 11 квітня 2022, 22:13
зустріч зеленського і байдена в білому домі 1 вересня 2021 року. фото ілюстративне: getty images

У Білому домі заявили, що не планують поїздку президента США Джо Байдена в Київ, подібно до особистого візиту британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі

Пряма мова Псакі: "Наразі в нас немає планів щодо підготовки поїздки президента США в Україну.

Для українського керівництва більш важливо, щоби ми постачали зброю і надавати системи оборони, тому ми зосереджуємо наші зусиллля й увагу на цьому".

Передісторія: 

  • 9 квітня стало відомо, що до Києва приїхав прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон для перемовин віч-на-віч із президентом Володимиром Зеленським. Ані британська, ані українська влада не афішували візит.
  • Посол України в США Оксана Маркарова раніше пояснювала, що Байден не може приїхати в Україну під час війни з міркувань безпеки.
  • 25-26 березня Байден приїжджав до Польщі, зокрема на базу американських військових неподалік від Жешува, за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною. Також він виступив із промовою у Варшаві й зустрівся з українськими біженцями.

Теми: БайденБорис ДжонсонКиївЗеленський
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