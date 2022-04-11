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Байден не планирует ехать в Киев вслед за Джонсоном – Белый дом

Денис КарловскийПонедельник, 11 апреля 2022, 22:13
Байден не планирует ехать в Киев вслед за Джонсоном – Белый дом
встреча зеленского и байдена в белом доме 1 сентября 2021 года. фото: getty images

В Белом доме заявили, что не планируют поездку президента США Джо Байдена в Киев, вслед за личным визитом британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Прямая речь Псаки: "Сейчас у нас нет планов подготовки поездки президента США в Украину.

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Для украинского руководства более важно, чтобы мы поставляли оружие и предоставляли системы обороны, поэтому мы сосредотачиваем наши усилия и внимание на этом".

Предыстория:

  • 9 апреля стало известно, что в Киев приехал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон для переговоров лицом к лицу с президентом Владимиром Зеленским. Ни британские, ни украинские власти не афишировали визит.
  • Посол Украины в США Оксана Маркарова ранее разъясняла, что Байден не может приехать в Украину во время войны из соображений безопасности.
  • 25-26 марта Байден приезжал в Польшу, в том числе на базу американских военных неподалеку от Жешува, в нескольких десятках километров от границы с Украиной. Также он выступил с речью в Варшаве и встретился с украинскими беженцами.

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Темы: БайденБорис ДжонсонКиевЗеленский
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