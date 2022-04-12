Президент: Ми могли б деблокувати Маріуполь, якби мали зброю і техніку

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили могли б деблокувати Маріуполь, якби мали необхідну зброю, літаки й бронетехніку, однак вони цього не отримують.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "На жаль, ми не отримуємо стільки, скільки необхідно, щоб швидше закінчити цю війну, щоб повністю знищити ворога на нашій землі і щоб виконати ті завдання, які для кожної нашої людини є очевидними. Зокрема, щоб деблокувати Маріуполь.

Якби ми отримали літаки й достатню кількість важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми б могли це зробити. Але... Все ще доводиться про це домовлятися. Все ще доводиться переконувати. Все ще доводиться витискати необхідні рішення".

Деталі: Зеленський зазначив, що в питанні необхідної зброї Україна все ще залежить від своїх партнерів.

"Впевнений, що ми отримаємо майже все, чого потребуємо. Але втрачається не тільки час, втрачаються життя українців. Життя, які вже не повернути. І це – відповідальність і тих, хто досі тримає необхідну Україні зброю на складах. Відповідальність, яка назавжди залишиться в історії", – заявив президент.

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