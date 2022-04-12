Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент: Ми могли б деблокувати Маріуполь, якби мали зброю і техніку

Катерина ТищенкоВівторок, 12 квітня 2022, 00:10
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили могли б деблокувати Маріуполь, якби мали необхідну зброю, літаки й бронетехніку, однак вони цього не отримують.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "На жаль, ми не отримуємо стільки, скільки необхідно, щоб швидше закінчити цю війну, щоб повністю знищити ворога на нашій землі і щоб виконати ті завдання, які для кожної нашої людини є очевидними. Зокрема, щоб деблокувати Маріуполь.

Якби ми отримали літаки й достатню кількість важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми б могли це зробити. Але... Все ще доводиться про це домовлятися. Все ще доводиться переконувати. Все ще доводиться витискати необхідні рішення".

Деталі: Зеленський зазначив, що в питанні необхідної зброї Україна все ще залежить від своїх партнерів.

"Впевнений, що ми отримаємо майже все, чого потребуємо. Але втрачається не тільки час, втрачаються життя українців. Життя, які вже не повернути. І це – відповідальність і тих, хто досі тримає необхідну Україні зброю на складах. Відповідальність, яка назавжди залишиться в історії", – заявив президент.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 36-та окрема бригада морської піхоти, яка бере участь в обороні Маріуполя від російських загарбників, опублікувала звернення до українців російською мовою. У заяві сказано, що 11 квітня може стати останнім боєм для всіх захисників Маріуполя, а українське військове командування не зв’язувалося з бійцями впродовж двох тижнів.
  • Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний згодом відреагував і запевнив, що зв’язок командування з силами оборони в Маріуполі є. Він додав, що деталі оборонної операції українських захисників не повинні бути предметом громадського обговорення.
  • Росіяни погрожували, що планують заблокувати українських бійців на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі й застосувати проти них хімічну зброю.
  • Згодом в "Азові" заявили про застосування хімзброї. 

Теми: ЗеленськийМаріупольвійна
Головне сьогодні

Глава Думи РФ заявив, що Зеленський відповість, якщо щось станеться з Медведчуком

Зеленський щодо Штайнмаєра: звернення не отримували, хочемо бути серед друзів

У новому пакеті зброї США передають 11 гелікоптерів, 18 гаубиць, 200 БТРів, 500 Джавелінів

США виділяють ще 800 млн доларів на зброю для України: артилерію, бронетехніку, гелікоптери

Російська армія погрожує завдати ракетних ударів по Києву: кажуть "раніше не робили такого"

відеоОхоронець Медведчука розповів, як той тікав з-під арешту і ховався в Києві

Усі новини...
Зеленський
Зеленський присвоїв Героя України ще пʼяти військовим
Зеленський нагадав: на застосування хімзброї світ обіцяв жорсткішу реакцію
Байден не планує їхати в Київ услід за Джонсоном – Білий дім
Останні новини
01:38
Прем’єр Канади також вважає дії РФ геноцидом
01:27
Лише чверть словаків готові воювати за свою країну – опитування
01:24
ООН турбує британська програма для біженців “Дім для України”
01:16
Нафтотрейдери скоротять закупівлю російської нафти з 15 травня – Reuters
01:10
День заморожених активів, інфляції та дефіциту: економічні підсумки
00:56
В Україні відновили практичний іспит для водіїв на категорію "В"
00:39
Франція надала Україні військову допомогу вже на 100 млн євро
00:19
Укрзалізниця отримала Starlink
23:53
США з високою вірогідністю офіційно визнає дії РФ геноцидом – Нуланд
23:47
США ділитимуться з Україною розвідданими для ураження цілей в Криму і на Донбасі – WSJ
Усі новини...