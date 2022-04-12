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Президент: Ми могли б деблокувати Маріуполь, якби мали зброю і техніку

Катерина ТищенкоВівторок, 12 квітня 2022, 00:10
Президент: Ми могли б деблокувати Маріуполь, якби мали зброю і техніку
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили могли б деблокувати Маріуполь, якби мали необхідну зброю, літаки й бронетехніку, однак вони цього не отримують.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "На жаль, ми не отримуємо стільки, скільки необхідно, щоб швидше закінчити цю війну, щоб повністю знищити ворога на нашій землі і щоб виконати ті завдання, які для кожної нашої людини є очевидними. Зокрема, щоб деблокувати Маріуполь.

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Якби ми отримали літаки й достатню кількість важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми б могли це зробити. Але... Все ще доводиться про це домовлятися. Все ще доводиться переконувати. Все ще доводиться витискати необхідні рішення".

Деталі: Зеленський зазначив, що в питанні необхідної зброї Україна все ще залежить від своїх партнерів.

"Впевнений, що ми отримаємо майже все, чого потребуємо. Але втрачається не тільки час, втрачаються життя українців. Життя, які вже не повернути. І це – відповідальність і тих, хто досі тримає необхідну Україні зброю на складах. Відповідальність, яка назавжди залишиться в історії", – заявив президент.

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Передісторія:

  • 36-та окрема бригада морської піхоти, яка бере участь в обороні Маріуполя від російських загарбників, опублікувала звернення до українців російською мовою. У заяві сказано, що 11 квітня може стати останнім боєм для всіх захисників Маріуполя, а українське військове командування не зв’язувалося з бійцями впродовж двох тижнів.
  • Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний згодом відреагував і запевнив, що зв’язок командування з силами оборони в Маріуполі є. Він додав, що деталі оборонної операції українських захисників не повинні бути предметом громадського обговорення.
  • Росіяни погрожували, що планують заблокувати українських бійців на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі й застосувати проти них хімічну зброю.
  • Згодом в "Азові" заявили про застосування хімзброї. 

Теми: ЗеленськийМаріупольвійна
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