Президент: Мы могли бы деблокировать Мариуполь, если бы было оружие и техника

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы могли бы деблокировать Мариуполь, если бы было необходимое оружие, самолеты и бронетехника, однако они этого не получают.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "К сожалению, мы не получаем столько, сколько необходимо, чтобы быстрее закончить эту войну, чтобы полностью уничтожить врага на нашей земле и чтобы выполнить те задачи, которые для каждого нашего человека очевидны. В частности, чтобы деблокировать Мариуполь.

Если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы могли бы это сделать. Но... Все еще приходится об этом договариваться. Все еще приходится убеждать. Все еще приходится выжимать необходимые решения".

Детали: Зеленский отметил, что в вопросе оружия Украина все еще зависит от своих партнеров.

"Уверен, что мы получим почти все, в чем нуждаемся. Но теряется не только время, теряются жизни украинцев. Жизни, которые уже не вернуть. И это ответственность и тех, кто до сих пор держит необходимое Украине оружие на складах. Ответственность, которая навсегда останется в истории", – заявил президент.

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