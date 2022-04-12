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Президент: Мы могли бы деблокировать Мариуполь, если бы было оружие и техника

Катерина ТищенкоВторник, 12 апреля 2022, 00:10
Президент: Мы могли бы деблокировать Мариуполь, если бы было оружие и техника
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы могли бы деблокировать Мариуполь, если бы было необходимое оружие, самолеты и бронетехника, однако они этого не получают.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "К сожалению, мы не получаем столько, сколько необходимо, чтобы быстрее закончить эту войну, чтобы полностью уничтожить врага на нашей земле и чтобы выполнить те задачи, которые для каждого нашего человека очевидны. В частности, чтобы деблокировать Мариуполь.

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Если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы могли бы это сделать. Но... Все еще приходится об этом договариваться. Все еще приходится убеждать. Все еще приходится выжимать необходимые решения".

Детали: Зеленский отметил, что в вопросе оружия Украина все еще зависит от своих партнеров.

"Уверен, что мы получим почти все, в чем нуждаемся. Но теряется не только время, теряются жизни украинцев. Жизни, которые уже не вернуть. И это ответственность и тех, кто до сих пор держит необходимое Украине оружие на складах. Ответственность, которая навсегда останется в истории", – заявил президент.

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Предыстория:

  • 36-я отдельная бригада морской пехоты, участвующая в обороне Мариуполя против российских захватчиков, опубликовала обращение к украинцам на русском языке. В заявлении говорится, что 11 апреля может стать последним боем для всех защитников Мариуполя, а украинское военное командование не связывалось с бойцами в течение двух недель.
  • Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный впоследствии отреагировал и заверил, что связь командования с силами обороны в Мариуполе есть. Он добавил, что детали оборонной операции украинских защитников не должны являться предметом общественного обсуждения.
  • Россияне угрожали, что планируют заблокировать украинских бойцов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и применить против них химическое оружие.
  • Впоследствии "Азов" сообщил о применении химоружия. 

Темы: ЗеленскийМариупольвойна
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