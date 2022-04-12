На кордоні України й Росії пошкоджено колії, у Міноборони прокоментували

У Росії заявили, що на кордоні Бєлгородської області РФ та Харківської області України пошкоджено залізничне полотно, у Міністерстві оборони України не виключили, що це – військова операція.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у спільному ефірі українських телеканалів

Деталі: Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що "у Шебекінському міському окрузі пошкодження залізничних колій, жертв та постраждалих немає, зруйновано лише залізничне полотно".

Реклама:

Слідча група до з'ясувує причину пошкодження.

Гладков заявив пізніше, що "ця гілка використовувалася для рейкового автобуса Бєлгород - Нежеголь". Нібито внаслідок пошкодження колій на станції Розумне було зупинено електричку з пасажирами.

Чиновниця Міноборони України Ганна Маляр не підтвердила, але й не спростувала причетність українців до цього інциденту.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Маляр: "Дійсно під час війни в першу чергу руйнуються обома сторонами об’єкти критичної інфраструктури військової і логістичні об’єкти – це дороги, мости, для того, щоб кожна зі сторін не могла доставити не тільки боєприпаси, а навіть пальне чи провіант.

Сьогодні частина Харкова, Харківської області блокується ворогом. З нашого боку Збройні сили намагаються ускладнити їм процес доставки того, що вони намагаються там накопичити.

Фактично це теж військова операція. Тобто навіть там, де не йдуть активні бої, де йде процес укріплення ворога, там іде і процес протидії. І власне зараз це відбувається на Харківщині".

Передісторія: