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На границе Украины и России повреждены пути, в Минобороны прокомментировали

Елена РощинаВторник, 12 апреля 2022, 13:58

В России заявили, что на границе Белгородской области РФ и Харьковской области повреждено железнодорожное полотно, в Министерстве обороны Украины не исключили, что это – военная операция.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в совместном эфире украинских телеканалов

Детали: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что "в Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей, жертв и пострадавших нет, разрушено только железнодорожное полотно".

Следственная группа выясняет причину повреждения.

Гладков заявил позже, что "данная ветка использовалась для рельсового автобуса Белгород – Нежеголь". Якобы в результате повреждения путей на станции Разумное была остановлена ​​электричка с пассажирами.

 

Чиновница Минобороны Украины Анна Маляр не подтвердила, но и не опровергла причастность украинцев к этому инциденту.

Прямая речь Маляр: "Действительно во время войны в первую очередь разрушаются обеими сторонами объекты критической инфраструктуры военной и логистические объекты – это дороги, мосты, для того чтобы каждая из сторон не могла доставить не только боеприпасы, а даже горючее, провиант.

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Сегодня часть Харькова, Харьковской области блокируется врагом. С нашей стороны Вооруженные силы пытаются усложнить процесс доставки того, что они пытаются там накопить.

Фактически это тоже военная операция. То есть, даже там, где не идут активные бои, где идет процесс укрепления врага, там идет и процесс противодействия. И собственно сейчас это происходит в Харьковской области".

Предыстория:

Темы: РосcияХарьковская областьжелезная дорога
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