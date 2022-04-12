Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін все ще хоче, щоб переговори з Києвом були в Білорусі

Ірина БалачукВівторок, 12 квітня 2022, 16:00
Путін все ще хоче, щоб переговори з Києвом були в Білорусі
Путін і Лукашенко. Скриншот з відео "РИА Новости"

Президент Росії Володимир Путін, який напав на Україну, заявив, що Білорусь підходить для переговорів Києва та Москви.

Джерело: Путін на спільній із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком пресконференції 12 квітня

Пряма мова Путіна: "Докладно поінформував Олександра Григоровича (Лукашенка – ред.) про розвиток спеціальної військової операції на Донбасі та в Україні, а також переговорного процесу з цієї теми".

Реклама:

Деталі: Президент Росії подякував Лукашенку за "хорошу організацію на своїй території кількох переговорних раундів" з Україною.

Пряма мова Путіна: "Почати прямий діалог з українською стороною стало можливим завдяки особистим зусиллям президента Білорусі. Вважаємо, що білоруський майданчик цілком підходить для подальших контактів".

Деталі: Путін також додав, що нібито 11 квітня йому "сказали, що українська сторона щось змінила в позиції щодо переговорів", але подробиць він поки що не знає.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РБ хоче брати участь у переговорах щодо мирного врегулювання війни в Україні. Перший раунд переговорів між українською та російською делегаціями щодо припинення війни пройшов 28 лютого в Білорусі. 

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський 4 квітня заявив, що чим довше Росія затягуватиме з зустріччю президентів України та РФ, тим гірше для неї самої.
  • 7 квітня він заявив, що домовленості України щодо гарантій безпеки не обов’язково мають передувати його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб не уповільнювати процес діалогу.
  • 9 квітня Зеленський заявив, що в України немає іншого вибору, крім як сісти за стіл переговорів із Володимиром Путіним, оскільки лише він може зупинити війну.

Теми: переговориРосіяУкраїнаБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
переговори
Джонсон зробив висновок щодо переговорів з РФ через імовірне вбивство Пригожина
Кулеба про переговори з РФ: Пригожин теж домовлявся, а потім перестав існувати
Зеленський про ймовірні переговори з РФ: ніяких "обмінів будь-чого" на українські території
Останні новини
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
Усі новини...
Реклама: