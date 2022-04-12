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Путін все ще хоче, щоб переговори з Києвом були в Білорусі

Ірина БалачукВівторок, 12 квітня 2022, 16:00
Путін і Лукашенко. Скриншот з відео "РИА Новости"

Президент Росії Володимир Путін, який напав на Україну, заявив, що Білорусь підходить для переговорів Києва та Москви.

Джерело: Путін на спільній із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком пресконференції 12 квітня

Пряма мова Путіна: "Докладно поінформував Олександра Григоровича (Лукашенка – ред.) про розвиток спеціальної військової операції на Донбасі та в Україні, а також переговорного процесу з цієї теми".

Деталі: Президент Росії подякував Лукашенку за "хорошу організацію на своїй території кількох переговорних раундів" з Україною.

Пряма мова Путіна: "Почати прямий діалог з українською стороною стало можливим завдяки особистим зусиллям президента Білорусі. Вважаємо, що білоруський майданчик цілком підходить для подальших контактів".

Деталі: Путін також додав, що нібито 11 квітня йому "сказали, що українська сторона щось змінила в позиції щодо переговорів", але подробиць він поки що не знає.

Що було раніше: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РБ хоче брати участь у переговорах щодо мирного врегулювання війни в Україні. Перший раунд переговорів між українською та російською делегаціями щодо припинення війни пройшов 28 лютого в Білорусі. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський 4 квітня заявив, що чим довше Росія затягуватиме з зустріччю президентів України та РФ, тим гірше для неї самої.
  • 7 квітня він заявив, що домовленості України щодо гарантій безпеки не обов’язково мають передувати його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб не уповільнювати процес діалогу.
  • 9 квітня Зеленський заявив, що в України немає іншого вибору, крім як сісти за стіл переговорів із Володимиром Путіним, оскільки лише він може зупинити війну.

Теми: переговориРосіяУкраїнаБілорусь
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