Путин все еще хочет, чтобы переговоры с Киевом были в Беларуси

Президент России Владимир Путин, который напал на Украину, завил, что Беларусь подходит для переговоров Киева и Москвы.

Источник: Путин на общей с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко пресс-конференции 12 апреля

Прямая речь Путина: "Подробно проинформировал Александра Григорьевича (Лукашенко – ред.) о развитии специальной военной операции на Донбассе и в Украине, а также переговорного процесса по этой теме".

Детали: Президент России поблагодарил Лукашенко за "хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов" с Украиной.

Прямая речь Путина: "Начать прямой диалог с украинской стороной стало возможным, благодаря личным усилиям президента Беларуси. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов".

Детали: Путин также добавил, что якобы 11 апреля ему "сказали, что украинская сторона что-то изменила в позиции по переговорам", но подробностей он пока не знает.

Что было раньше: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РБ хочет участвовать в переговорах о мирном урегулировании войны в Украине. Первый раунд переговоров между украинской и российской делегациями по прекращению войны прошел 28 февраля в Беларуси.

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