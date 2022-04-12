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Путин все еще хочет, чтобы переговоры с Киевом были в Беларуси

Ирина БалачукВторник, 12 апреля 2022, 16:00
Путин и Лукашенко. Скриншот с видео "РИА Новости"

Президент России Владимир Путин, который напал на Украину, завил, что Беларусь подходит для переговоров Киева и Москвы.

Источник: Путин на общей с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко пресс-конференции 12 апреля

Прямая речь Путина: "Подробно проинформировал Александра Григорьевича (Лукашенко – ред.) о развитии специальной военной операции на Донбассе и в Украине, а также переговорного процесса по этой теме".

Детали: Президент России поблагодарил Лукашенко за "хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов" с Украиной.   

Прямая речь Путина: "Начать прямой диалог с украинской стороной стало возможным, благодаря личным усилиям президента Беларуси. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов".

Детали: Путин также добавил, что якобы 11 апреля ему "сказали, что украинская сторона что-то изменила в позиции по переговорам", но подробностей он пока не знает.

Что было раньше: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РБ хочет участвовать в переговорах о мирном урегулировании войны в Украине. Первый раунд переговоров между украинской и российской делегациями по прекращению войны прошел 28 февраля в Беларуси.

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Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский 4 апреля заявил, что чем дольше Россия будет затягивать со встречей президентов Украины и РФ, тем хуже для нее самой.
  • 7 апреля он сказал, что договоренности Украины по гарантиям безопасности не обязательно должны предшествовать его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы не замедлять процесс диалога.
  • 9 апреля Зеленский заявил, что у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, поскольку только он может остановить войну.

Темы: переговорыРосcияУкраинаБеларусь
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