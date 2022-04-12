Путин все еще хочет, чтобы переговоры с Киевом были в Беларуси
Президент России Владимир Путин, который напал на Украину, завил, что Беларусь подходит для переговоров Киева и Москвы.
Источник: Путин на общей с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко пресс-конференции 12 апреля
Прямая речь Путина: "Подробно проинформировал Александра Григорьевича (Лукашенко – ред.) о развитии специальной военной операции на Донбассе и в Украине, а также переговорного процесса по этой теме".
Детали: Президент России поблагодарил Лукашенко за "хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов" с Украиной.
Прямая речь Путина: "Начать прямой диалог с украинской стороной стало возможным, благодаря личным усилиям президента Беларуси. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов".
Детали: Путин также добавил, что якобы 11 апреля ему "сказали, что украинская сторона что-то изменила в позиции по переговорам", но подробностей он пока не знает.
Что было раньше: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РБ хочет участвовать в переговорах о мирном урегулировании войны в Украине. Первый раунд переговоров между украинской и российской делегациями по прекращению войны прошел 28 февраля в Беларуси.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский 4 апреля заявил, что чем дольше Россия будет затягивать со встречей президентов Украины и РФ, тем хуже для нее самой.
- 7 апреля он сказал, что договоренности Украины по гарантиям безопасности не обязательно должны предшествовать его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы не замедлять процесс диалога.
- 9 апреля Зеленский заявил, что у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, поскольку только он может остановить войну.