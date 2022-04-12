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Луганщина: внаслідок обстрілів російських окупантів у Новодружеську загинула людина

Денис КарловськийВівторок, 12 квітня 2022, 20:21
Луганщина: внаслідок обстрілів російських окупантів у Новодружеську загинула людина
Зруйнований окупантами будинок на Луганщині. фото: сергій гайдай

Внаслідок обстрілів російських окупантів у житловому будинку Новодружеська загинула одна людина, десятки будинків у різних містах зруйновані .

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "Обстріли на території Луганської області тривають.

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Під час обстрілів: один загиблий (м. Новодружеськ), врятовано 10 людей (м. Сєвєродонецьк)".

Деталі: У Кремінній внаслідок обстрілів росіян розпочалася пожежа на складській будівлі площею 200 квадратних метрів.

Загалом у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній, Новодружеску впродовж 12 квітня пошкоджено близько 17 об’єктів, 8 приватних житлових будинків, 6 господарчих споруд, 1 об’єкт інфраструктури.

ВІДЕО ДНЯ
Руйнування одного з житлових будинків на Луганщині
Руйнування одного з житлових будинків на Луганщині
фото: сергій гайдай

Передісторія:

  • Українська розвідка та розвідувальні відомства західних країн очікують посилений наступ російських окупаційних військ на Донбасі. Військова влада закликала всіх мешканців якомога швидше евакуюватися.
  • Гайдай заявив 12 квітня, що морги в області переповнені, і через обстріли в деяких містах тіла загиблих мешканців лежать на вулицях, а подекуди їх ховають у дворах багатоповерхових будинків.
  • Військова адміністрація Луганщини заявила 11 квітня, що вони накопичують карети швидкої допомоги та пальне.
  • Найбільші міста Луганщини знаходяться під нищівними артилерійськими обстрілами та повітряними атаками російських окупантів.

Теми: Луганська областьРосіявійнаДонбас
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