Луганщина: внаслідок обстрілів російських окупантів у Новодружеську загинула людина
Вівторок, 12 квітня 2022, 20:21
Внаслідок обстрілів російських окупантів у житловому будинку Новодружеська загинула одна людина, десятки будинків у різних містах зруйновані .
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай
Пряма мова Гайдая: "Обстріли на території Луганської області тривають.
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Під час обстрілів: один загиблий (м. Новодружеськ), врятовано 10 людей (м. Сєвєродонецьк)".
Деталі: У Кремінній внаслідок обстрілів росіян розпочалася пожежа на складській будівлі площею 200 квадратних метрів.
Загалом у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній, Новодружеску впродовж 12 квітня пошкоджено близько 17 об’єктів, 8 приватних житлових будинків, 6 господарчих споруд, 1 об’єкт інфраструктури.
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Передісторія:
- Українська розвідка та розвідувальні відомства західних країн очікують посилений наступ російських окупаційних військ на Донбасі. Військова влада закликала всіх мешканців якомога швидше евакуюватися.
- Гайдай заявив 12 квітня, що морги в області переповнені, і через обстріли в деяких містах тіла загиблих мешканців лежать на вулицях, а подекуди їх ховають у дворах багатоповерхових будинків.
- Військова адміністрація Луганщини заявила 11 квітня, що вони накопичують карети швидкої допомоги та пальне.
- Найбільші міста Луганщини знаходяться під нищівними артилерійськими обстрілами та повітряними атаками російських окупантів.