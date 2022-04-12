Луганская область: в результате обстрелов российских оккупантов в Новодружеске погиб человек

В результате обстрелов российских оккупантов в жилом доме Новодружеска погиб один человек, десятки домов в разных городах разрушены .

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "Обстрелы на территории Луганской области продолжаются.

Во время обстрелов: один погибший (г. Новодружеск), спасены 10 человек (г. Северодонецк)".

Детали: В Кременной в результате обстрелов россиян начался пожар на складском здании площадью 200 квадратных метров.

Всего в Северодонецке, Рубежном, Кременной, Новодружеске в течение 12 апреля повреждено около 17 объектов, 8 частных жилых домов, 6 хозяйственных построек, 1 объект инфраструктуры.

Разрушения жилого дома в Луганской области Фото: сергей гайдай

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