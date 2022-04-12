Луганская область: в результате обстрелов российских оккупантов в Новодружеске погиб человек
Вторник, 12 апреля 2022, 20:21
В результате обстрелов российских оккупантов в жилом доме Новодружеска погиб один человек, десятки домов в разных городах разрушены .
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай
Прямая речь Гайдая: "Обстрелы на территории Луганской области продолжаются.
Во время обстрелов: один погибший (г. Новодружеск), спасены 10 человек (г. Северодонецк)".
Детали: В Кременной в результате обстрелов россиян начался пожар на складском здании площадью 200 квадратных метров.
Всего в Северодонецке, Рубежном, Кременной, Новодружеске в течение 12 апреля повреждено около 17 объектов, 8 частных жилых домов, 6 хозяйственных построек, 1 объект инфраструктуры.
Предыстория:
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- Украинская разведка и разведывательные ведомства западных стран ожидают усиленное наступление российских оккупационных войск на Донбассе. Военные власти призвали всех жителей региона как можно быстрее эвакуироваться.
- Гайдай заявил 12 апреля, что морги в области переполнены, и из-за обстрелов в некоторых городах тела погибших жителей лежат на улицах, а кое-где их хоронят во дворах многоэтажных домов.
- Военная администрация Луганской области заявила 11 апреля, что они накапливают кареты скорой помощи и горючее.
- Крупнейшие города Луганской области находятся под сокрушительными артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками российских захватчиков.