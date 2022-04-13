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Зеленський пропонує обміняти Медведчука на полонених українців

Середа, 13 квітня 2022, 00:28

Президент Володимир Зеленський запропонував обміняти затриманого Віктора Медведчука на українців, які потрапили у російський полон.

Джерело: відеозвернення Зеленського.

Пряма мова: "Дуже символічно, що саме у день космонавтики затриманий пан Медведчук. Він ховався 48 днів, а ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього космонавта у поганому сенсі слова спрацювало знамените "Поехали".

Вважаю особливо цинічним з його боку використовувати військовий камуфляж. Намагався так замаскуватися. Ось такий вояка, ось такий патріот. Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную РФ обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і дівчат, які зараз у російському полоні. Тож важливо, щоб наші правоохоронні органи і військові розглянули таку можливість".

Що передувало:

  • Про затримання кума Володимира Путіна стало відомо у вівторок ввечері.
  • З травня 2021 року Медведчук перебував під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів. Згодом у жовтні додалась ще одна підозра – у держзраді та сприянні діяльності терористичній організації. За 5 днів до російського наступу дружина Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі. Згодом опублікувала відео з Москви.

Теми: МедведчукполоненіЗеленськийРосія
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