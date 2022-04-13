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Зеленский предлагает обменять Медведчука на попавших в плен украинцев

Среда, 13 апреля 2022, 00:28

Президент Владимир Зеленский предложил обменять задержанного Виктора Медведчука на украинцев, попавших в российский плен.

Источник: видеообращение Зеленского.

Прямая речь: "Очень символично, что именно в день космонавтики задержан господин Медведчук. Он скрывался 48 дней, а вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого космонавта в плохом смысле слова сработало знаменитое "Поехали".

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Считаю особенно циничным с его стороны использовать военный камуфляж. Пытался так замаскироваться. Вот такой воин, вот такой патриот. Что ж, если Медведчук сам выбрал себе военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю РФ обменять этого вашего парня на наших ребят и девушек, которые сейчас находятся в плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные рассмотрели такую ​​возможность".

Что предшествовало: 

  • О задержании кума Владимира Путина стало известно во вторник вечером.
  • С мая 2021 Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Впоследствии в октябре добавилось еще одно подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. За 5 дней до российского наступления жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь. Затем опубликовала видео из Москвы.

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Темы: МедведчукпленныеЗеленскийРосcия
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