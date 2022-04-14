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У Міноборони не впевнені, що після 9 травня ескалація з боку Росії піде на спад

Олена РощінаЧетвер, 14 квітня 2022, 11:33
Ганна Маляр, фото з Facebook

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр констатує, що російська армія накопичує сили для продовження ескалації в Україні, тому не прив’язує можливість повернення в Київ до певної дати, навіть якщо це "сакральна" для росіян дата 9 травня.   

Джерело: Ганна Маляр у спільному ефірі українських телеканалів 

Пряма мова: "У Київ ще зарано повертатися, тому що зберігається загроза ракетних ударів по всій території України. Ворог поки не полишає цілі захопити всю Україну і Київ у тому числі, і ситуація доволі складна. Тому варто ще трохи зачекати. І будемо бачити, як розвиватиметься динамічно ситуація, в тому числі й на сході. 

Зрозуміло, що людям важко знаходитися далеко від своїх домівок. Я знаю, що у багатьох людей просто вже гроші закінчуються. Але якщо є можливість ще трошки почекати і не повертатися, принаймні дітей не завозити в Київ – варто це зробити". 

Деталі: На прохання прокоментувати думку, що зачекати з поверненням варто до 9 травня, Маляр не змогла підтвердити, після цієї дати повертатися буде безпечніше.

За її словами, Росія продовжує накопичувати військову силу для наступу на Україну, Київ залишається метою ворога, а загрози зберігаються для всієї країни. 

Маляр погодилася, що "у ворога була амбіція пройтися 9 травня по Києву – і, мабуть, із тих планів і чуток зараз іде така інтерпретація, що до 9-го варто почекати".

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Пряма мова: "Почерк російського КДБ і російської армії полягає в тому, що вони все намагаються приурочити до якихось дат історичних. А 9 травня – це для них сакральна дата, вони всю героїзацію своєї держави будують на цій даті. День незалежності і 9 травня – це для них дві ключові дати, коли вони намагаються найбільше капостей нам зробити. Тому, можливо, це й не безпідставно. 

Але зараз в активній фазі бої на сході України, завдаються ракетно-бомбові удари і по Харківській, і по Донецькій, і по Запорізькій області. 

Триває активна фаза війни – і це означає, що ризик зберігається по всій території України. А зважаючи, що Київ для них був ключовою ціллю і вони цю ціль не покидають, все ж таки варто зачекати. Через певний час буде зрозуміло, куди рухається ситуація, яке співвідношення сил і що відбувається. 

Тому що станом на сьогодні російська армія накопичує максимально свої сили для того, щоб здійснювати ескалацію в подальшому. 

Вони накопичують війська не тільки вздовж російсько-українського кордону, вони готуються й по території Білорусі, щоб звідти завдавати удари. Вони ведуть вже певну підготовку на території так званої невизнаної Придністровської республіки. Ці загрозі потрібно усвідомлювати".

Нагадаємо: Заступник генсека НАТО Мірча Джоане висловив думку, що друга стадія війни в Україні неминуча, що вона матиме більш широкий фронт і буде більш кривавою. 

У США передбачають довготривалу війну Росії проти України і, за даними ЗМІ, вже думають про запаси зброї на випадок, якщо війна в Україні триватиме роками.

Теми: війнаРосіяМіноборониКиїв
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