В Минобороны не уверены, что после 9 мая эскалация со стороны России пойдет на спад

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр констатирует, что российская армия накапливает силы для продолжения эскалации в Украине, поэтому не привязывает возможность возвращения в Киев к определенной дате, даже если это "сакральная" для россиян дата 9 мая.

Источник: Анна Маляр в совместном эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "В Киев еще рано возвращаться, потому что сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины. Враг пока не оставляет цели захватить всю Украину и Киев, в том числе, и ситуация довольно сложная. Поэтому стоит еще немного подождать. И будем видеть, как будет динамично развиваться ситуация, в том числе и на востоке.

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Понятно, что людям тяжело находиться вдали от своих домов. Я знаю, что у многих людей просто деньги заканчиваются. Но если есть возможность еще немного подождать и не возвращаться, по крайней мере, детей не завозить в Киев – стоит это сделать".

Детали: На просьбу прокомментировать мнение, что подождать с возвращением стоит до 9 мая, Маляр не смогла подтвердить, после этой даты возвращаться будет безопаснее.

По ее словам, Россия продолжает накапливать военную силу для наступления на Украину, Киев остается целью врага, а угрозы сохраняются для всей страны.

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Маляр согласилась, что "у врага была амбиция пройтись 9 мая по Киеву – и, пожалуй, из тех планов и слухов сейчас идет такая интерпретация, что до 9-го стоит подождать".

Прямая речь: "Почерк российского КГБ и российской армии состоит в том, что они все пытаются приурочить к каким-то историческим датам. А 9 мая это для них сакральная дата, они всю героизацию своего государства строят на этой дате. День независимости и 9 мая – это для них две ключевые даты, когда они пытаются больше пакостей нам сделать. Поэтому, возможно, это не безосновательно.

Но сейчас в активной фазе бои на востоке Украины наносятся ракетно-бомбовые удары и по Харьковской, и по Донецкой, и по Запорожской области.

Идет активная фаза войны – и это означает, что риск сохраняется на всей территории Украины. А учитывая, что Киев для них был ключевой целью и они эту цель не оставляют, все же стоит подождать. Через некоторое время будет ясно, куда движется ситуация, какое соотношение сил и что происходит.

Потому что на сегодняшний день российская армия накапливает максимально свои силы для того, чтобы осуществлять эскалацию в дальнейшем.

Они накапливают войска не только вдоль российско-украинской границы, они готовятся и по территории Беларуси, чтобы оттуда наносить удары. Они уже ведут подготовку на территории так называемой непризнанной Приднестровской республики. Эти угрозы следует осознавать".

Напомним: Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ выразил мнение, что вторая стадия войны в Украине неизбежна, что она будет иметь более широкий фронт и будет более кровавой.

В США предвидят длительную войну России против Украины и, по данным СМИ, уже думают о запасах оружия на случай, если война в Украине будет длиться годами.