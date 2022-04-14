Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Наступними цілями Путіна можуть бути Краматорськ та Костянтинівка – розвідка Британії

Роман ПетренкоЧетвер, 14 квітня 2022, 11:41
фото hi.dn.ua

Президент РФ Володимир Путін цікавиться східними областями України та готується до нового наступу, вважає розвідка Великої Британії.

Джерело: Міноборони Британії у Тwitter

Дослівно: "Виступ Путіна у вівторок підкреслив його інтерес до Донбасу, де російська армія атакує ЗСУ та готується до наступу.

Міста Краматорськ та Костянтинівка, ймовірно, стануть мішенню для аналогічного рівня насильства з боку російської влади.

Деталі: Зазначається, що РФ намагається знову комбінувати масовані ракетно-артилерійські удари та зосереджувати сили для наступу.

У Міноборони Британії нагадали, що суттєва кількість російських військ та техніки зараз у Маріуполі, де українські захисники тримають оборону.

 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 8 квітня російські окупанти з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорська, де близько 4 тисяч людей чекали евакуації.
  • Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу вокзалу в Краматорську загинули 50 людей, з яких 5 дітей.
  • Згодом кількість загиблих внаслідок удару Росії по залізничному вокзалу Краматорська зросла до 52, 109 людей поранено.

Теми: Велика БританіярозвідкавійнаРосія
Головне сьогодні

Зеленський збирав силовиків щодо Маріуполя: Робимо все для порятунку людей

фото Підлість окупантів: Жителі Київщини травмуються від розтяжок у будинках і мін на дорогах

МАПАЕксперти знайшли місце, де українські ракети влучили в крейсер "Москва"

Венедіктова: Громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну

фотоЗа маркою "Русскій воєнний корабль, іді ..." вишикувалась черга, як за айфонами

ФОТО, ВІДЕОЗМІ знайшли окупанта і його дружину, яка "порадила" йому ґвалтувати українок

Усі новини...
Армія РФ втратила в Україні 19900 солдатів, 160 літаків та 144 вертольоти - Генштаб
У Міноборони не впевнені, що після 9 травня ескалація з боку Росії піде на спад
ДБР підозрює в колаборації ексчоловіка Поклонської, який очолює фракцію ОПЗЖ Маріуполя
ГУР має "бойове розпорядження" про те, як Росія планувала захопити Київ
Останні новини
03:00
ЗМІ: Шмигаль поїде у Вашингтон
02:05
Лідер "партії Меркель" критикує уряд за недостатню підтримку України
02:01
Зеленський нагородив ще понад двісті військових
01:40
Залужний обговорив з американським генералом бої на Донбасі і Харківщині
01:34
Росія підтвердила погрози всім країнам, хто допомагає зброєю Україні
01:12
Українські захисники за добу збили 1 літак, 1 вертоліт, 3 БПЛА і 2 крилаті ракети ворога
00:28
Посол Франції повернувся до Києва
00:15
Ворог обстріляв сортувальний центр Нової пошти у Миколаєві
00:11
Прикордонна вантажна блокада та відлік до нафтового ембарго: підсумки економічного фронту 15 квітня
23:54
Зеленський: Росія назавжди програла Україну
Усі новини...