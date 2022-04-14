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Наступними цілями Путіна можуть бути Краматорськ та Костянтинівка – розвідка Британії

Роман ПетренкоЧетвер, 14 квітня 2022, 11:41
Наступними цілями Путіна можуть бути Краматорськ та Костянтинівка – розвідка Британії
фото hi.dn.ua

Президент РФ Володимир Путін цікавиться східними областями України та готується до нового наступу, вважає розвідка Великої Британії.

Джерело: Міноборони Британії у Тwitter

Дослівно: "Виступ Путіна у вівторок підкреслив його інтерес до Донбасу, де російська армія атакує ЗСУ та готується до наступу.

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Міста Краматорськ та Костянтинівка, ймовірно, стануть мішенню для аналогічного рівня насильства з боку російської влади.

Деталі: Зазначається, що РФ намагається знову комбінувати масовані ракетно-артилерійські удари та зосереджувати сили для наступу.

У Міноборони Британії нагадали, що суттєва кількість російських військ та техніки зараз у Маріуполі, де українські захисники тримають оборону.

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Передісторія:

  • 8 квітня російські окупанти з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорська, де близько 4 тисяч людей чекали евакуації.
  • Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу вокзалу в Краматорську загинули 50 людей, з яких 5 дітей.
  • Згодом кількість загиблих внаслідок удару Росії по залізничному вокзалу Краматорська зросла до 52, 109 людей поранено.

Теми: Велика БританіярозвідкавійнаРосія
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