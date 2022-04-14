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Следующими целями Путина могут быть Краматорск и Константиновка – разведка Британии

Роман ПетренкоЧетверг, 14 апреля 2022, 11:41
Следующими целями Путина могут быть Краматорск и Константиновка – разведка Британии
фото hi.dn.ua

Президент РФ Владимир Путин интересуется восточными областями Украины и готовится к новому наступлению, считает разведка Великобритании.

Источник: Минобороны Британии в Тwitter

Дословно: "Выступление Путина во вторник подчеркнуло его интерес к Донбассу, где российская армия атакует ВСУ и готовится к наступлению.

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Города Краматорск и Константиновка, вероятно, станут мишенью для аналогичного уровня насилия со стороны российских властей.

Детали: Отмечается, что РФ пытается снова комбинировать массированные ракетно-артиллерийские удары и сосредотачивать силы для наступления.

В Минобороны Великобритании напомнили, что существенное количество российских войск и техники сейчас в Мариуполе, где украинские защитники удерживают оборону.

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Предыстория:

  • 8 апреля российские оккупанты с оккупированных территорий Луганщины запустили кассетные снаряды из комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорска, где около 4 тысяч человек ждали эвакуации.
  • Ранее сообщалось, что в результате обстрелов вокзала в Краматорске погибли 50 человек, из которых 5 детей.
  • Позже сообщили, что число погибших в результате удара России по железнодорожному вокзалу Краматорска возросло до 52, ранено 109 человек.

Темы: ВеликобританияразведкавойнаРосcия
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