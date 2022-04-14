Следующими целями Путина могут быть Краматорск и Константиновка – разведка Британии

Президент РФ Владимир Путин интересуется восточными областями Украины и готовится к новому наступлению, считает разведка Великобритании.

Источник: Минобороны Британии в Тwitter

Дословно: "Выступление Путина во вторник подчеркнуло его интерес к Донбассу, где российская армия атакует ВСУ и готовится к наступлению.

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Города Краматорск и Константиновка, вероятно, станут мишенью для аналогичного уровня насилия со стороны российских властей.

Детали: Отмечается, что РФ пытается снова комбинировать массированные ракетно-артиллерийские удары и сосредотачивать силы для наступления.

В Минобороны Великобритании напомнили, что существенное количество российских войск и техники сейчас в Мариуполе, где украинские защитники удерживают оборону.

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