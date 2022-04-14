Следующими целями Путина могут быть Краматорск и Константиновка – разведка Британии
Четверг, 14 апреля 2022, 11:41
Президент РФ Владимир Путин интересуется восточными областями Украины и готовится к новому наступлению, считает разведка Великобритании.
Источник: Минобороны Британии в Тwitter
Дословно: "Выступление Путина во вторник подчеркнуло его интерес к Донбассу, где российская армия атакует ВСУ и готовится к наступлению.
Города Краматорск и Константиновка, вероятно, станут мишенью для аналогичного уровня насилия со стороны российских властей.
Детали: Отмечается, что РФ пытается снова комбинировать массированные ракетно-артиллерийские удары и сосредотачивать силы для наступления.
В Минобороны Великобритании напомнили, что существенное количество российских войск и техники сейчас в Мариуполе, где украинские защитники удерживают оборону.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 8 апреля российские оккупанты с оккупированных территорий Луганщины запустили кассетные снаряды из комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорска, где около 4 тысяч человек ждали эвакуации.
- Ранее сообщалось, что в результате обстрелов вокзала в Краматорске погибли 50 человек, из которых 5 детей.
- Позже сообщили, что число погибших в результате удара России по железнодорожному вокзалу Краматорска возросло до 52, ранено 109 человек.