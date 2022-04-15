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На затонулому крейсері "Москва" могли бути ядерні боєголовки – експерт

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 квітня 2022, 03:10
Фото: Mil.ru

Керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко припустив, що на борту затонулого російського крейсера "Москва" могли бути дві ядерні боєголовки.

Джерело: керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко у Facebook

Пряма мова: "… фахівці кажуть, що за штатом на борту ркр "Москва" є 2 ядерні боєголовки до крилатих ракет (можливо для багатьох це новина, але так і є, це корабель – носій ядерної зброї).

Де ці боєголовки? Де вони були під час вибуху боєзапасу? Де точка на мапі? Координати? - Це компетенції РБ ООН, МАГАТЕ...

До цього мають негайно долучитися прибережні держави Чорного моря - Туреччина, Румунія, Болгарія, Грузія..."

Передісторія:

  • Ввечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" вразили ракетний крейсер "Москва" Чорноморського флоту РФ. Після цього крейсер з 16-ма крилатими ракетами було виведено з ладу.
  • Зранку 14 квітня в російському мінобороні визнали, що на палубі флагмана ЧФ РФ сталася пожежа, але скинули все на випадкову детонацію боєприпасів. Про інцидент командування доповіло особисто російському президенту Володимиру Путіну.
  • Українське військове командування повідомило вдень 14 квітня, що внаслідок влучання українських ракет крейсер "Москва" почав тонути.
  • Згодом стало відомо, що російський крейсер "Москва" затонув після тривалої пожежі на борту, поки його буксирували в Севастополь.

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Теми: Чорне мореЧФ Росіївійнаядерна зброя
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