На затонувшем крейсере "Москва" могли быть ядерные боеголовки – эксперт

Руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко предположил, что на борту затонувшего российского крейсера "Москва" могли находиться две ядерные боеголовки.

Источник: руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко в Facebook

Прямая речь: "… специалисты говорят, что за штатом на борту ркр "Москва" есть 2 ядерные боеголовки к крылатым ракетам (возможно для многих это новость, но так и есть, это корабль – носитель ядерного оружия).

Где эти боеголовки? Где они были при взрыве боезапаса? Где точка на карте? Координаты? - Это компетенции СБ ООН, МАГАТЭ...

К этому немедленно должны присоединится прибрежные государства Черного моря - Турция, Румыния, Болгария, Грузия..."

Предыстория:

Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ. После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя.

Утром 14 апреля в российском минобороны признали, что на палубе флагмана ЧФ РФ произошел пожар, но скинули все на случайную детонацию боеприпасов. Об инциденте командование доложило лично российскому президенту Владимиру Путину.

Украинское военное командование сообщило днем ​​14 апреля, что в результате попадания украинских ракет крейсер "Москва" начал тонуть.

Позже стало известно, что российский крейсер "Москва" затонул после продолжительного пожара на борту, пока его буксировали в Севастополь.