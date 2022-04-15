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На затонувшем крейсере "Москва" могли быть ядерные боеголовки – эксперт

Ольга ГлущенкоПятница, 15 апреля 2022, 03:10
На затонувшем крейсере Москва могли быть ядерные боеголовки – эксперт
Фото: Mil.ru

Руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко предположил, что на борту затонувшего российского крейсера "Москва" могли находиться две ядерные боеголовки.

Источник: руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко в Facebook

Прямая речь: "… специалисты говорят, что за штатом на борту ркр "Москва" есть 2 ядерные боеголовки к крылатым ракетам (возможно для многих это новость, но так и есть, это корабль – носитель ядерного оружия).

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Где эти боеголовки? Где они были при взрыве боезапаса? Где точка на карте? Координаты? - Это компетенции СБ ООН, МАГАТЭ...

К этому немедленно должны присоединится прибрежные государства Черного моря - Турция, Румыния, Болгария, Грузия..."

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ. После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя.
  • Утром 14 апреля в российском минобороны признали, что на палубе флагмана ЧФ РФ произошел пожар, но скинули все на случайную детонацию боеприпасов. Об инциденте командование доложило лично российскому президенту Владимиру Путину.
  • Украинское военное командование сообщило днем ​​14 апреля, что в результате попадания украинских ракет крейсер "Москва" начал тонуть.
  • Позже стало известно, что российский крейсер "Москва" затонул после продолжительного пожара на борту, пока его буксировали в Севастополь.

Темы: Черное мореЧФ Россиивойнаядерное оружие
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