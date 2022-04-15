На затонувшем крейсере "Москва" могли быть ядерные боеголовки – эксперт

Руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко предположил, что на борту затонувшего российского крейсера "Москва" могли находиться две ядерные боеголовки.

Источник: руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко в Facebook

Прямая речь: "… специалисты говорят, что за штатом на борту ркр "Москва" есть 2 ядерные боеголовки к крылатым ракетам (возможно для многих это новость, но так и есть, это корабль – носитель ядерного оружия).

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Где эти боеголовки? Где они были при взрыве боезапаса? Где точка на карте? Координаты? - Это компетенции СБ ООН, МАГАТЭ...

К этому немедленно должны присоединится прибрежные государства Черного моря - Турция, Румыния, Болгария, Грузия..."

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