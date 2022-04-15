На затонувшем крейсере "Москва" могли быть ядерные боеголовки – эксперт
Руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко предположил, что на борту затонувшего российского крейсера "Москва" могли находиться две ядерные боеголовки.
Источник: руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко в Facebook
Прямая речь: "… специалисты говорят, что за штатом на борту ркр "Москва" есть 2 ядерные боеголовки к крылатым ракетам (возможно для многих это новость, но так и есть, это корабль – носитель ядерного оружия).
Где эти боеголовки? Где они были при взрыве боезапаса? Где точка на карте? Координаты? - Это компетенции СБ ООН, МАГАТЭ...
К этому немедленно должны присоединится прибрежные государства Черного моря - Турция, Румыния, Болгария, Грузия..."
Предыстория:
- Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ. После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя.
- Утром 14 апреля в российском минобороны признали, что на палубе флагмана ЧФ РФ произошел пожар, но скинули все на случайную детонацию боеприпасов. Об инциденте командование доложило лично российскому президенту Владимиру Путину.
- Украинское военное командование сообщило днем 14 апреля, что в результате попадания украинских ракет крейсер "Москва" начал тонуть.
- Позже стало известно, что российский крейсер "Москва" затонул после продолжительного пожара на борту, пока его буксировали в Севастополь.