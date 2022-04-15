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Командир морпіхів закликає терміново деблокувати Маріуполь: ситуація критична

"Українська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 09:21
Командир морпіхів закликає терміново деблокувати Маріуполь: ситуація критична
Морпіх

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликає владу провести деблокаду Маріуполя в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом.

Джерело: командир 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волина у коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами Волини, станом на ранок 15 квітня захисники Маріуполя ведуть запеклі бої, противник агресивно наступає.

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Ситуація є критичною.

На думку Волини, Маріуполь може врятувати або термінова військова операція, або політичне рішення.

Командир морпіхів упевнений, що сьогодні ще можлива деблокада Маріуполя.

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За його словами, "це можливо і необхідно провести в найкоротші терміни, залучити досвідчених командирів та необхідні засоби".

Захисники не мають наміру здаватися в полон і готові боротися, але ситуація погіршується.

Пряма мова Волини: "Ситуацію може вирішити різка військова операція чи політичне рішення".

Цьому передувало: 14 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що деблокада Маріуполя можлива і бійці чекають відповідних рішучих дій від військово-політичного керівництва країни.

Передісторія:

  • Маріуполь із 1 березня заблокований російськими військами, які створили в місті гуманітарну катастрофу і чинять геноцид. Поки що деблокувати Маріуполь не вдається, надати бійцям допомогу складно. 
  • 11 квітня 36-та окрема бригада морської піхоти, яка бере участь в обороні Маріуполя, заявила, що 11 квітня може відбутися останній бій, оскількми у них закінчуються боєприпаси.
  • 12 квітня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що президент і керівництво ЗСУ шукають можливість допомогти українським воїнам у Маріуполі, але не можуть озвучувати свої плани публічно.
  • 13 квітня лідери "Азова" і 36-ї ОБрМП записали спільне відозвернення з заблокованого росіянами Маріуполя і підтвердили, що їм вдалося об'єднати зусилля для захисту міста.

Теми: МаріупольвійнаДонецька областьАзовське море
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