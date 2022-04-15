Командир морпіхів закликає терміново деблокувати Маріуполь: ситуація критична

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликає владу провести деблокаду Маріуполя в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом.

Джерело: командир 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волина у коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами Волини, станом на ранок 15 квітня захисники Маріуполя ведуть запеклі бої, противник агресивно наступає.

Ситуація є критичною.

На думку Волини, Маріуполь може врятувати або термінова військова операція, або політичне рішення.

Командир морпіхів упевнений, що сьогодні ще можлива деблокада Маріуполя.

За його словами, "це можливо і необхідно провести в найкоротші терміни, залучити досвідчених командирів та необхідні засоби".

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Захисники не мають наміру здаватися в полон і готові боротися, але ситуація погіршується.

Пряма мова Волини: "Ситуацію може вирішити різка військова операція чи політичне рішення".

Цьому передувало: 14 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що деблокада Маріуполя можлива і бійці чекають відповідних рішучих дій від військово-політичного керівництва країни.

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