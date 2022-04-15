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Командир морпехов призывает срочно деблокировать Мариуполь: ситуация критическая

"Украинская правда"Пятница, 15 апреля 2022, 09:21
Морпех

Командир 36 отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призывает власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем. 

Источник: командир 36 отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына в комментарии "Украинской правде" 

Детали: По словам Волыны, по состоянию на утро 15 апреля защитники Мариуполя ведут ожесточенные бои, противник агрессивно наступает. 

Ситуация критическая. 

По мнению Волыны, Мариуполь может спасти либо срочная военная операция, либо политическое решение. 

Командир морпехов уверен, что сегодня ещё остаётся возможной деблокада Мариуполя. 

По его словам, "это возможно и необходимо провести в кратчайшие сроки, привлечь опытных командиров и необходимые средства".

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Защитники не намерены сдаваться в плен и готовы сражаться, но обстановка ухудшается.

Прямая речь Волыны: "Ситуацию может решить резкая военная операция или политическое решение".

Этому предшествовало: 14 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь заявил, что деблокада Мариуполя возможна и бойцы ждут ответных решительных действий от военно-политического руководства страны.

Предыстория:

  • Мариуполь с 1 марта заблокирован российскими войсками, которые создали в городе гуманитарную катастрофу и совершают геноцид. Пока деблокировать Мариуполь не удается, оказать бойцам помощь сложно.
  • 11 апреля 36-я отдельная бригада морской пехоты, которая участвует в обороне Мариуполя, заявила, что 11 апреля может быть последний бой, поскольку у них заканчиваются боеприпасы.
  • 12 апреля советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что президент и руководство ВСУ ищут возможность помочь украинским воинам в Мариуполе, но не могут озвучивать свои планы публично.
  • 13 апреля лидеры "Азова" и 36-й ОБРМП записали совместное обращение из заблокированного россиянами Мариуполя и подтвердили, что им удалось объединить усилия по защите города.

Темы: МариупольвойнаДонецкая областьАзовское море
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