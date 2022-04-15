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Командир морпехов призывает срочно деблокировать Мариуполь: ситуация критическая

"Украинская правда"Пятница, 15 апреля 2022, 09:21
Командир морпехов призывает срочно деблокировать Мариуполь: ситуация критическая
Морпех

Командир 36 отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призывает власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем. 

Источник: командир 36 отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына в комментарии "Украинской правде" 

Детали: По словам Волыны, по состоянию на утро 15 апреля защитники Мариуполя ведут ожесточенные бои, противник агрессивно наступает. 

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Ситуация критическая. 

По мнению Волыны, Мариуполь может спасти либо срочная военная операция, либо политическое решение. 

Командир морпехов уверен, что сегодня ещё остаётся возможной деблокада Мариуполя. 

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По его словам, "это возможно и необходимо провести в кратчайшие сроки, привлечь опытных командиров и необходимые средства".

Защитники не намерены сдаваться в плен и готовы сражаться, но обстановка ухудшается.

Прямая речь Волыны: "Ситуацию может решить резкая военная операция или политическое решение".

Этому предшествовало: 14 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь заявил, что деблокада Мариуполя возможна и бойцы ждут ответных решительных действий от военно-политического руководства страны.

Предыстория:

  • Мариуполь с 1 марта заблокирован российскими войсками, которые создали в городе гуманитарную катастрофу и совершают геноцид. Пока деблокировать Мариуполь не удается, оказать бойцам помощь сложно.
  • 11 апреля 36-я отдельная бригада морской пехоты, которая участвует в обороне Мариуполя, заявила, что 11 апреля может быть последний бой, поскольку у них заканчиваются боеприпасы.
  • 12 апреля советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что президент и руководство ВСУ ищут возможность помочь украинским воинам в Мариуполе, но не могут озвучивать свои планы публично.
  • 13 апреля лидеры "Азова" и 36-й ОБРМП записали совместное обращение из заблокированного россиянами Мариуполя и подтвердили, что им удалось объединить усилия по защите города.

Темы: МариупольвойнаДонецкая областьАзовское море
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