Командир морпехов призывает срочно деблокировать Мариуполь: ситуация критическая

Командир 36 отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призывает власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем.

Источник: командир 36 отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам Волыны, по состоянию на утро 15 апреля защитники Мариуполя ведут ожесточенные бои, противник агрессивно наступает.

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Ситуация критическая.

По мнению Волыны, Мариуполь может спасти либо срочная военная операция, либо политическое решение.

Командир морпехов уверен, что сегодня ещё остаётся возможной деблокада Мариуполя.

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По его словам, "это возможно и необходимо провести в кратчайшие сроки, привлечь опытных командиров и необходимые средства".

Защитники не намерены сдаваться в плен и готовы сражаться, но обстановка ухудшается.

Прямая речь Волыны: "Ситуацию может решить резкая военная операция или политическое решение".

Этому предшествовало: 14 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь заявил, что деблокада Мариуполя возможна и бойцы ждут ответных решительных действий от военно-политического руководства страны.

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