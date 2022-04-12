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В ОП заявили, що шукають рішення щодо Маріуполя, але не публічно

Катерина ТищенкоВівторок, 12 квітня 2022, 19:04
В ОП заявили, що шукають рішення щодо Маріуполя, але не публічно
Михайло Подоляк, фото ОП

Президент і керівництво ЗСУ шукають можливість допомогти українським воїнам у Маріуполі, але не можуть озвучувати свої плани публічно.

Джерело: радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter

Дослівно: "Президент і керівництво Збройних Сил роблять усе можливе (та неможливе), щоб знайти рішення й допомогти нашим воїнам.

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Але ми не можемо комунікувати наші плани та дії публічно, щоб не інформувати ворога. Просимо поставитися до цього з розумінням".

Деталі: Подоляк підтвердив, що українські воїни залишаються заблокованими в місті та мають проблеми з припасами.

"Військово-політичне керівництво країни в курсі проблеми, відстежує ситуацію в режимі реального часу та має більше інформації, ніж відомо в соціальних мережах", - запевнив він.

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Подоляк також зазначив, що захисники Маріуполя змушують Росію "платити надвисоку ціну".

"Якщо Кремль і ненавидить зараз щось більше за Україну, то це слово "Маріуполь". 1,5 місяці наші захисники боронять місто від російської орди, чисельність якої більша в 10+ разів. Вони тримаються під бомбардуваннями та вгризаються в кожен метр міста", - додав він.

Передісторія:

  • Маріуполь із 1 березня заблокований російькими військами, які створили в місті гуманітарну катастрофу і чинять геноцид. Поки що деблокувати Маріуполь не вдається і надати бійцям допомогу складно. 
  • 11 квітня 36-та окрема бригада морської піхоти, яка бере участь в обороні Маріуполя, опублікувала звернення до українців російською мовою. У заяві йшлося, що 11 квітня може стати останнім боєм для захисників Маріуполя, а українське військове командування не зв’язувалося з бійцями два тижні.
  • Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний запевнив, що зв’язок командування з силами оборони в Маріуполі є, а деталі оборонної операції не повинні бути предметом громадського обговорення.
  • Росіяни погрожували заблокувати українських бійців на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі й застосувати проти них хімічну зброю.
  • Ввечері 11 квітня російські окупанти скинули на Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження. Як повідомив лідер "Азова" Андрій білецький, армія РФ застосувала хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують бійці полку "Азов".

Теми: Маріуполь
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