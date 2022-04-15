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СБУ отримала докази, що Росія сама обстріляла селище у Брянській області

Валентина РоманенкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 09:43

Російська Федерація сама обстріляла селище Клімово у Брянській області, хоча і звинуватила у цьому Україну.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Це підтверджують свіжі перехоплення телефонних розмов окупантів, які є у розпорядженні СБУ.

"Це наші херачать", - пояснює своїй дружині російський загарбник, який зараз знаходиться у Донецькій області, і отримав цю інформацію від свого командира.

На запитання жінки "навіщо так робити?" відповідає: "Так треба. Так роблять у тому, щоб типу хохли провокують. І ось тому влучають".

Пряма мова загарбника: "Такая же х#рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Україна, - ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово".

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Деталі: Окупант додає, що планує написати відмову від подальшої участі в бойових діях на території України.

Що передувало: ФСБ РФ повідомила, що 14.04 з боку України було обстріляно прикордонний пункт пропуску в Брянській області, внаслідок обстрілу якого було пошкоджено два автомобілі, ніхто не постраждав.

Вже до обіду свідчення змінилися – виявилося, що обстріляні "два житлові будинки" у селищі Клімово. Росіяни заявили, що постраждали семеро людей, у тому числі "вагітна жінка та дитина".

Центр протидії дезінформації при РНБО України пояснив, що спецслужби Росії розпочали реалізацію плану з проведення терактів на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії.

Теми: СБУвійна
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