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ЗМІ знайшли окупанта і його дружину, яка "порадила" йому ґвалтувати українок

Денис КарловськийП'ятниця, 15 квітня 2022, 17:54
ЗМІ знайшли окупанта і його дружину, яка порадила йому ґвалтувати українок
Роман і ольга биковські 2019 року. фото: сторінка вконтактє дружини окупанта

Українська та російська служби "Радіо Свобода" ідентифікували російського військового та його дружину, які в телефонній розмові "домовились ґвалтувати" українок, і з’ясували, що подружжя мешкає у Феодосії в окупованому Криму.

Джерело: розслідування проєкту "Схеми" спільно з російською службою "Радіо Свобода", перехоплена розмова російського окупанта з дружиною, оприлюднена Службою безпеки 12 квітня

Пряма мова дружини російського солдата: "Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там".

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Деталі: Журналісти отримали від джерел у правоохоронних органах російські номери, на які вони дзвонили одне одному. За цими номерами вони знайшли їхні сторінки в російській мережі "Вконтактє". Сторінка самого Биковського закрита для сторонніх відвідувачів.

Російського солдата звати Роман Биковський. Раніше він служив у полку Росгвардії, і публікував фото з однополчанами з міста Балашиха в Підмосков’ї. Із початком повномасштабної війни у 2022 році брав участь у захопленні Херсонщини. Його дружина – Ольга Биковська (у дівоцтві - Пінясова) проживає в окупованому Криму й виховує там їхнього сина.

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Обидва походять з Орловської області РФ. У "Вконтактє" в них багато спільних романтичних фото, що підтверджує їхній тісний зв’язок.

На сторінці Биковська вказала її життєве кредо так – "Научитесь ничего, никому не рассказывать. Вот тогда все будет хорошо", а життєвими цінностями вказані "Сім’я та діти".

Сторінка Биковської у
Сторінка Биковської у "Вконтактє"
фото: радіо свобода

2017 року на сторінці в росіянки з’явились фото дитячого візка, що свідчить про народження їхньої дитини. 

Журналісти також встановили підрозділ, у якому служить Биковський, через фото його друзів у "Вконтактє". На шевронах його побратимів по службі видно, що це Оперативна дивізія особливого призначення ім. Ф.Е. Дзержинського. Це з’єднання вважається елітним підрозділом росгвардії.

Шеврони Биковського
Шеврони Биковського
фото: радіо свобода

Журналісти зуміли знайти оголошення, які публікувало подружжя в мережі оголошень Avito. Вони розміщували оголошення у Феодосії з 2018 року, а мати Романа публікувала фото з онуком із середмістя Феодосії.

Схоже, родина Биковських й досі живе в Криму. Наприклад, 19 січня 2022 року Ольга скаржилася у коментарях, що не змогла потрапити на прийом до місцевого косметолога в Феодосії, а 13 лютого відгукнулася на заклик допомогти грошима на операцію собаці, яку збила машина у центрі цього міста.

Після 2019 року на сторінках Биковського та його матері почали з’являтися фото, що свідчать про підписання ним контракту з армією РФ. Журналістам вдалося встановити, що Биковський, судячи з усього, уклав контракт з Міністерством оборони РФ не пізніше лютого 2018 року.

Розслідувальна група Conflict Intelligence Team допомогла з’ясувати, де саме служив Биковський – за емблемою на шевроні. Це – 108-й гвардійський десантно-штурмовий Кубанський козачий ордена Червоної Зірки полк (108 дшп). Цей полк брав участь в операції з російської окупації Криму 2014 року.

Биковський у формі із шевронами 108-го гвардійського десантно-штурмового Кубанського козачого полку
Биковський у формі із шевронами 108-го гвардійського десантно-штурмового Кубанського козачого полку
фото: радіо свобода

Російський журналіст "Радіо Свобода" Марк Кротов подзвонив і Роману, і Ользі Биковській. Роман заперечив, що це його голос на плівках СБУ, а також сказав, що лежить у шпиталі з пораненням у Севастополі. Однак, за словами журналістів, його голос дуже подібний на голос із плівок СБУ.

Ольга Биковська підтвердила в розмові з Кротовим, що її чоловік лікується в шпиталі у Севастополі, оскільки дістав поранення. Після цього росіянка скинула слухавку та перестала відповідати на дзвінки. Із 13 квітня її сторінки у "Вконтактє" більше немає, тобто, ймовірно, вона її видалила після спілкування з журналістом.

Передісторія:

  • Після звільнення територій, які були тимчасово захоплені російськими військами, українські правоохоронці та міжнародні слідчі дізнаються про численні випадки сексуального насильства з боку російських солдатів стосовно мирного населення.
  • Офіс Генерального прокурора встановив, що російські окупанти в Броварському районі вдерлися до приватного будинку, вбили чоловіка й кілька годин ґвалтували його дружину на очах у її 4-річного сина. Жінка зуміла розповісти в деталях свою історію британському виданню The Times.
  • Офіс омбудсмена України отримував численні скарги від українців про сексуальні злочини російських окупантів. Президент Володимир Зеленський у зверненні до депутатів Сейму Латвії розповів, що на Київщині російський окупант Бичков зі Пскова зґвалтував немовля.
  • Посол Сполученого Королівства в Україні Мелінда Сіммонс переконана, що численні випадки зґвалтування мирних українців з боку російських окупантів є свідомим і цілеспрямованим, а не випадковими інцидентами.
  • У телефонних розмовах російських окупантів, які перехоплює Служба безпеки України, їхні близькі, друзі та знайомі радять їм грабувати майно українців, ґвалтувати, катувати і вбивати жінок, дітей і беззбройних людей.

Теми: КримокупаціяРосія
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