Зеленський збирав силовиків щодо Маріуполя: Робимо все для порятунку людей

Президент Володимир Зеленський наголошує, що влада робить все для порятунку людей у Маріуполі.

Джерело: відеозвернення президента

Деталі: Зеленський повідомив, що у п’ятницю провів важливу зустріч щодо Маріуполя з усіма керівниками силового блоку держави.

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Дослівно: "Головна тема – це Маріуполь. Деталі зараз не можуть бути публічними. Але робимо все для порятунку наших людей".

Більше деталей: На зустрічі були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, керівник СБУ Іван Баканов, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов та голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія.

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