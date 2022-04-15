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Зеленський збирав силовиків щодо Маріуполя: Робимо все для порятунку людей

Катерина ТищенкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 23:37
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що влада робить все для порятунку людей у Маріуполі.

Джерело: відеозвернення президента

Деталі: Зеленський повідомив, що у п’ятницю провів важливу зустріч щодо Маріуполя з усіма керівниками силового блоку держави.

Дослівно: "Головна тема – це Маріуполь. Деталі зараз не можуть бути публічними. Але робимо все для порятунку наших людей".

Більше деталей: На зустрічі були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, керівник СБУ Іван Баканов, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов та голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія.

Передісторія:

  • Маріуполь із 1 березня заблокований російськими військами, які створили в місті гуманітарну катастрофу і чинять геноцид. Поки що деблокувати Маріуполь не вдається, надати бійцям допомогу складно. 
  • 13 квітня лідери "Азова" і 36-ї ОБрМП записали спільне відозвернення з заблокованого росіянами Маріуполя і підтвердили, що їм вдалося об'єднати зусилля для захисту міста.
  • 14 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що деблокада Маріуполя можлива і бійці чекають відповідних рішучих дій від військово-політичного керівництва країни.
  • 15 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликав владу провести деблокаду Маріуполя в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом.

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Теми: МаріупольЗеленський
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