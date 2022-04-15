Зеленский собирал силовиков по Мариуполю: Делаем все для спасения людей

Президент Владимир Зеленский заявляет, что власти делают все для спасения людей в Мариуполе.

Источник: видеообращение президента

Детали: Зеленский сообщил, что в пятницу провел важную встречу по Мариуполю со всеми руководителями силового блока государства.

Дословно: "Главная тема – Мариуполь. Подробности сейчас не могут быть публичными. Но делаем все, чтобы спасти наших людей".

Больше деталей: На встрече присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, министр внутренних дел Денис Монастырский, руководитель СБУ Иван Баканов, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов и глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия.

Предыстория:

Мариуполь с 1 марта заблокирован российскими войсками, которые создали в городе гуманитарную катастрофу и совершают геноцид. Пока деблокировать Мариуполь не удается, оказать бойцам помощь сложно.

13 апреля лидеры "Азова" и 36-й ОБРМП записали совместное обращение из заблокированного россиянами Мариуполя и подтвердили, что им удалось объединить усилия по защите города.

14 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь заявил, что деблокада Мариуполя возможна и бойцы ждут ответных решительных действий от военно-политического руководства страны.

15 апреля командир 36 отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призвал власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем.