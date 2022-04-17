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Росіяни знову вимагають від захисників Маріуполя здатися в полон

Мазуренко Альона Неділя, 17 квітня 2022, 00:57
командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко та командир 36-ї ОБрМП майор Сергій Волинський

Російські окупанти вкотре пропонують українським захисникам Маріуполя, які зараз тримають оборону на металургійному комбінаті "Азовсталь", скласти зброю та здатися в полон.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно: "З огляду на катастрофічне становище, яке склалося на металургійному комбінаті "Азовсталь", а також керуючись суто гуманними принципами, Збройні сили Росії пропонують "бойовикам націоналістичних батальйонів" та іноземним найманцям з 06:00 17 квітня 2022 р. припинити будь-які бойові дії.

Всім, хто склав зброю, гарантується збереження життя".

Деталі: Окупанти пропонують о 5 ранку встановити зв'язок між сторонами для обміну інформацією.

З 5.30 росіяни нібито оголосять "режим повної тиші" та "гарантують" його "неухильне" дотримання.

Початок дії "режиму тиші" з 6-ї години обома сторонами, за задумом РФ, позначається підняттям прапорів: з російського боку – червоних, з українського боку – білих по всьому периметру "Азовсталі".

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Факт готовності до запровадження "режиму тиші" сторонами має підтвердитись по всіх каналах зв'язку та з 6:00 до 13:00 українські захисники мають залишити "Азовсталь" без зброї та боєприпасів.

Що було раніше: Глава Чечні Рамзан Кадиров, котрий відправив у Маріуполь кадирівців, уже кілька разів заявляв, що його бойовики от-от і завоюють Маріуполь. Він кілька разів також пропонував українським бійцям здатися.

Президент Володимир Зеленський впевнений, що знищення українських захисників у Маріуполі поставить крапку на перемовинах з Росією.

Передісторія:

  • Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого після 8 років гібридної війни. 28 лютого почалися переговори української й російської делегацій щодо досягнення миру.
  • Маріуполь з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.
  • У захисників Маріуполя не залишилося боєприпасів та їжі. Частина морських піхотинців змогла прорватися до пердставників полку "Азов" і продовжує боронити місто, частина ж потрапила в полон.

Теми: АзовМаріупольРосіяокупація
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