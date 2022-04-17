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Россияне опять требуют от защитников Мариуполя сдаться в плен

Алена МазуренкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 00:57
Россияне опять требуют от защитников Мариуполя сдаться в плен
командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко и командир 36-й ОБРМП майор Сергей Волынский

Российские оккупанты в очередной раз предлагают украинским защитникам Мариуполя, которые сейчас держат оборону на металлургическом комбинате "Азовсталь", сложить оружие и сдаться в плен. 

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь", а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 06:00 17 апреля 2022 г. прекратить любые боевые действия и сложить оружие.

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Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни".

Детали: Оккупанты предлагают в 5 утра установить связь между сторонами для обмена информацией.

С 5.30 россияне якобы объявят "режим полной тишины" и "гарантируют" его "неукоснительное" соблюдение.

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Начало действия "режима тишины" с 6:00 обеими сторонами, по замыслу РФ, обозначается поднятием флагов: с российской стороны – красных, с украинской стороны – белых по всему периметру "Азовстали".

Факт готовности к введению "режима тишины" сторонами должен подтвердится по всем каналам связи и с 6:00 до 13:00 украинские защитники должны покинуть "Азовсталь" без оружия и боеприпасов.

Что было раньше: Глава Чечни Рамзан Кадыров, отправивший в Мариуполь кадыровцев, уже несколько раз заявлял, что его боевики вот-вот и завоюют Мариуполь. Он несколько раз также предлагал украинским бойцам сдаться.

Президент Владимир Зеленский уверен, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.

Предыстория:

  • Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля после 8 лет гибридной войны. 28 февраля начались переговоры украинской и российской делегаций по достижению мира. 
  • Мариуполь с 1 марта находится в осаде, россияне постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.
  • У защитников Мариуполя не осталось боеприпасов и еды. Часть морских пихотинцев смогла прорваться к бойцам полка "Азов" и продолжает защищать город, часть же попала в плен.

Темы: АзовМариупольРосcияоккупация
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